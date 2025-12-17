Valsts pārvaldes komisija: sagatavošanās darbi gaidāmajām Saeimas vēlēšanām turpinās – plānoti jauni iecirkņi tirdzniecības centros

(17.12.2025.)

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija trešdien, 17.decembrī, uzklausīja atbildīgo iestāžu pārstāvjus par paveiktajiem un turpmākajiem darbiem, lai Saeimas vēlēšanu organizēšanas process būtu uzticams un nākamā gada oktobrī vēlēšanas notiktu raiti un kvalitatīvi. 

Komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs un deputāti atzinīgi vērtēja līdzšinējo sagatavošanās gaitu, kā arī ieceri veidot jaunus vēlēšanu iecirkņus tirdzniecības centros, tādējādi palielinot vēlētājiem pieejamās balsošanas iespējas.

Vēlēšanu procesam jābūt maksimāli caurspīdīgam, drošam un iedzīvotājiem ērti pieejamam. Tieši tāpēc jau laikus sekojam sagatavošanās gaitai un atbalstām risinājumus, kas veicina gan vēlētāju uzticēšanos, gan līdzdalību, uzsver O.Burovs.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris informēja, ka gatavošanās darbi norit intensīvi. Patlaban līdz nākamā gada februārim paredzēts sagatavot un apstiprināt Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas – kopumā 16.

15.Saeimas vēlēšanās tiks nodrošināta balss zīmju skenēšanas sistēma. Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi un nedienas ar tehniku aizvadītajās pašvaldību velēšanās, nākamgad gaidāmajās Saeimas vēlēšanās pašvaldību vēlēšanu komisijas varēs pašas pieņemt lēmumu, vai balsu skaitīšanai izmantot skenēšanu vai balsis skaitīt manuāli. Savukārt vēlēšanu zīmes uz nākamajām Saeimas vēlēšanām nav plānots mainīt, sacīja M.Zviedris.

Tāpat pašlaik tiek strādāts pie komunikācijas uzlabošanas ar pašvaldību vēlēšanu komisijām, lai novērstu neskaidros jautājumus, kādi bija radušies iepriekšējās vēlēšanās, piemēram, balsu skaitīšanas jautājumā, deputātiem sacīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija regulāri – reizi divos mēnešos – uzklausa atbildīgo iestāžu atskaites par gatavošanos vēlēšanām. 15.Saeimas vēlēšanas notiks 2026.gada 3.oktobrī.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 17.decembrī
08:30  Eiropas lietu komisijas sēde
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Ārlietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
13:10  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde
15:00  Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Rīgas valstspilsētas centralizētās siltumapgādes sadārdzinājuma iemesliem un enerģētiskās drošības riskiem nākotnē sēde