Saeima konceptuāli atbalsta vienkāršākas būvniecības prasības privātpersonām

Lai mazinātu administratīvo slogu un vienkāršotu prasības fiziskām personām būvniecības uzsākšanai, Saeima ceturtdien, 11.decembrī, konceptuāli atbalstīja par steidzamiem atzītos grozījumus Būvniecības likumā.
Rosinātās izmaiņas paredz iespēju fiziskām personām noteiktos gadījumos celt ēkas bez būvkomersanta iesaistes. Šādas tiesības paredzētas arī lauksaimniekiem un zivsaimniekiem, ja būvniecību veic pašu spēkiem.
Tāpat plānots, ka būvkomersanta piesaiste nebūs obligāta arī būvniecībai militārajos objektos.
Likumprojekts arī paredz, ka privātpersonām, kas būvē savām vajadzībām un pašas organizē būvdarbus, uzsākot būvniecību, vairs nebūs jānorāda finansējuma avots.
Patlaban pienākumu norādīt būvniecības finansēšanai nepieciešamo līdzekļu apjomu noteic Ministru kabineta noteikumi. Grozījumu autori – deputātu grupa –, anotācijā norādījuši, ka šāda prasība privātpersonām nav samērīga, jo būvniecības process var ilgt vairākus gadus un finansējuma avoti šajā laikā var mainīties. Tāpat nav pamata pieņēmumam, ka šo personu finansējums ir nelikumīgs, kā arī personai nevar prasīt apliecināt nākotnes finansējuma izcelsmi.
Ar grozījumiem paredzēts uzdot Ministru kabinetam arī speciālajos būvnoteikumos noteikt papildu gadījumus, kad būvēt varēs pašu spēkiem – bez būvkomersanta iesaistes.
Lai grozījumi Būvniecības likumā varētu stāties spēkā, tie Saeimai jāatbalsta vēl galīgajā lasījumā.
Saeimas Preses dienests