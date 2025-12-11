Saeima konceptuāli atbalsta izmaiņas cietušo kompensāciju taisnīgākai sadalei

Saeima ceturtdien, 11.decembrī, pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus likumā “Par valsts kompensāciju cietušajiem”, kas paredz pilnveidot kompensācijas izmaksas kārtību personām, kuras cietušas noziedzīgos nodarījumos.
Grozījumi noteic, ka personas nāves gadījumā valsts kompensācija turpmāk katram cietušajam tiks izmaksāta pilnā apmērā, nevis proporcionāli sadalīta starp vairākiem kompensācijas saņēmējiem, kā tas ir patlaban. Līdz ar to tiks novērsta situācija, kad vairākiem cietušajiem kompensācija tiek sadalīta, samazinot katram piešķirto apmēru.
Šāds risinājums nodrošina taisnīgāku un sociāli atbildīgāku pieeju, īpaši gadījumos, kad noziedzīga nodarījuma rezultātā gājis bojā cilvēks un kompensācijas saņēmēji ir vairāki tuvinieki. Grozījumi stiprina cietušo tiesību aizsardzību un uzlabo valsts sniegtā atbalsta efektivitāti, norādījuši grozījumi autori.
Izmaiņas nepieciešamas pēc Satversmes tiesas sprieduma, ar kuru par neatbilstošu Satversmei atzīts pašreizējais kompensācijas apmērs noziedzīgā nodarījumā cietušajām personām.
Likums nosaka, ka vienam noziedzīgā nodarījumā cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas maksimālais apmērs ir Latvijā noteiktās piecas minimālās mēneša darba algas. To aprēķina, ņemot vērā minimālās mēneša darba algas apmēru brīdī, kad persona atzīta par cietušo.
Lai izmaiņas stātos spēkā, tās vēl otrajā un trešajā lasījumā jāpieņem Saeimai.
Saeimas Preses dienests