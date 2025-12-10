Stiprinās bērnu tiesību aizsardzību laulības šķiršanas gadījumos

Lai stiprinātu bērnu tiesību aizsardzību, vecākiem šķirot laulību, Saeimas Juridiskā komisija trešdien, 10.decembrī, galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Civilprocesa likumā un Notariāta likumā.
Pašlaik laulību pie notāra var šķirt vecāki, kuriem ir kopīgs nepilngadīgs bērns, ja viņi ir noslēguši rakstveida vienošanos par kopīgā bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām, uzturlīdzekļiem un kopīgās mantas sadali. Taču, ja kāda no pusēm vienošanos nepilda, tās izpildi iespējams panākt tikai tiesas ceļā.
Ar grozījumiem iecerēts sekmēt vienošanos par bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām un uzturlīdzekļiem noslēgšanu bezstrīdus procesā, nodrošinot, ka to varēs izpildīt bez nepieciešamības vērsties tiesā, ja kāda no pusēm panākto vienošanos vēlāk tomēr neievēro. Notariālā akta forma turpmāk būs obligāta tikai jautājumos, kas saistīti ar bērna aprūpi. Savukārt mantas sadales jautājumus puses joprojām varēs risināt privāti vai pie notāra pēc savas izvēles.
Kā iepriekš atzīmējis Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins, tiesvedība prasa laiku un resursus, turklāt bieži vien nozīmē bērna tiešu vai netiešu iesaisti vecāku konfliktos.
Likumprojekts risina līdzšinējo problēmu, kad pat formāli pastāvošas vienošanās nebija iespējams izpildīt bezstrīdus kārtībā. Tas bieži vien noveda pie tiesvedībām un nevajadzīgas emocionālas slodzes bērnam, skaidro izmaiņu autori no Tieslietu ministrijas.
Paredzētās izmaiņas stiprinās bērna tiesisko aizsardzību, novēršot nepieciešamību bērnu pakļaut liekām procesuālām darbībām, piemēram, psiholoģiskām izpētēm vai paralēliem procesiem dažādās institūcijās.
Bezstrīdus procesu vadīs zvērināts notārs kā neitrāla persona, kas palīdzēs pusēm panākt skaidru, saprotamu un juridiski korektu vienošanos. Ja notārs konstatēs strīdu starp pusēm, laulību šādā kārtībā šķirt nebūs iespējams. Tādējādi izmaiņas ne tikai vienkāršos procesu, bet arī stiprinās tiesiskumu un bērna labākās intereses.
Plānots, ka izmaiņas stāsies spēkā nākamā gada 1.martā.
Lai grozījumi stātos spēkā, tie Saeimā jāatbalsta vēl galīgajā lasījumā.
Saeimas Preses dienests