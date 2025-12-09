Sociālo un darba lietu komisija atbalsta izmaiņas, lai nodrošinātu ikviena pacienta tiesības lemt par ķirurģisko kontracepciju

(09.12.2025.)
Lai novērstu pretrunu regulējumā, kas noteiktos gadījumos ļauj veikt ķirurģisko kontracepciju bez pašas personas piekrišanas, Sociālo un darba lietu komisija otrdien, 9.decembrī, galīgajam lasījumam Saeimā atbalstīja grozījumu Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā. Grozījums paredz, ka turpmāk šādu medicīnisku procedūru varēs veikt tikai ar pacienta paša brīvprātīgu un rakstveida piekrišanu.

Patlaban spēkā esošais regulējums noteic, ka medicīnisku indikāciju gadījumā ķirurģisko kontracepciju var veikt ne vien ar pacienta un ārstu konsīlija piekrišanu, bet noteiktos gadījumos – arī ar aizgādņa atļauju vai aizgādņa lēmumu pacienta vietā. Tas ir pretrunā Civillikumam, kas noteic, ka personas rīcībspējas ierobežojumi var tikt piemēroti tikai mantiskajos, nevis personiskajos jautājumos, tostarp veselības aprūpē.

“Šāds precizējums ir būtisks, lai nodrošinātu cilvēktiesībām atbilstošu, tiesiski korektu un pacienta autonomiju respektējošu veselības aprūpi,” norāda komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš.

Lai grozījums stātos spēkā, tas galīgajā lasījumā jāatbalsta Saeimai.

 

