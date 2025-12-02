Baltijas Asamblejas konferencē uzsvērs veselību kā ieguldījumu reģiona drošībā un nākotnē

Lai stiprinātu Baltijas valstu sadarbību veselības politikas un datu pārvaldības jomā un veidotu kopīgu skatījumu uz veselību kā stratēģisku investīciju sabiedrības labklājībā, nākamo piektdien, 12.decembrī, Saeimā notiks Baltijas Asamblejas (BA) konference “Veselība kā ieguldījums Baltijas drošībā un nākotnē”.
Konferenci atklās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un Baltijas Asamblejas prezidents, Latvijas delegācijas vadītājs Jānis Vucāns. Pasākuma atklāšanu vadīs Saeimas priekšsēdētājas biedre un BA Veselības, labklājības un ģimenes lietu komitejas priekšsēdētāja Antoņina Ņenaševa, savukārt “WifOR” institūta Veselības ekonomikas nodaļas vadītāja Malina Millere (Malina Müller) prezentēs Baltijas valstu datus un piemērus par veselības aprūpes ietekmi uz demogrāfiju un nacionālo drošību Baltijas valstīs.
“Šī konference kalpos kā platforma parlamentāriešu, valdību un ekspertu sadarbībai, lai stiprinātu izpratni par veselības sabiedrisko vērtību un veicinātu uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanu,” pirms konferences pauž BA prezidents. Konferences gaitā plānots formulēt konkrētus politiskus ieteikumus turpmākai rīcībai un Baltijas valstu sadarbībai pēc Latvijas prezidentūras noslēguma, norāda J.Vucāns.
Konferences programmā paredzētas divas paneļdiskusijas. Pirmā paneļdiskusija būs veltīta veselības sociālajai un ekonomiskajai vērtībai. Eksperti spriedīs par slimību sloga ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību Baltijas valstīs, veselības aprūpes sabiedriskās vērtības mērīšanu un tās izmantošanu politikas veidošanā. Tāpat tiks skatīta veselība kā drošības faktors starptautiskā perspektīvā, tostarp NATO un Eiropas Savienības pieeja veselības drošības jautājumiem.
Otrā paneļdiskusija būs veltīta sociāli atbildīgas veselības politikas veidošanai. Dalībnieki diskutēs par datu izmantošanu politikas instrumentu izstrādē, Baltijas valstu sadarbības stiprināšanu un datu pārvaldību. Tāpat tiks apspriesti jautājumi par sabiedriskās vērtības principu integrēšanu lēmumos par budžetu un cenām, kā arī šķēršļi inovatīvu risinājumu ieviešanai.
Diskusiju laikā tiks aplūkotas arī dažādas finanšu pieejas Baltijas valstīs un veselības jautājumi, kas saistīti ar demogrāfiju, mātes veselību kā stratēģisku investīciju valsts drošībā, kā arī jauniesaucamo fizisko un psiholoģisko veselību kā valsts aizsardzības pamatu.
Pasākums 12.decembrī sāksies plkst. 9.30 Baltiešu zālē, Jēkaba ielā 6/8, Rīgā, un to varēs vērot tiešraidē Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv un sociālo tīklu kontos.
