Baltijas Asamblejas prezidents Jānis Vucāns: spēcīgas transatlantiskās attiecības ir Eiropas un Baltijas drošības pamats

Eiropas drošība un ekonomiskā noturība šodien ir cieši saistīta ar Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV), un transatlantiskajai sadarbībai ir jābūt vēl ciešākai, ņemot vērā pašreizējos ģeopolitiskos izaicinājumus. To piektdien, 28.novembrī, Beniluksa parlamentārajā sesijā Luksemburgā uzsvēra Baltijas Asamblejas (BA) prezidents un Latvijas delegācijas vadītājs Jānis Vucāns.
J.Vucāns norādīja, ka Eiropas Savienības un ASV partnerība pēdējos gados ir ieguvusi jaunu dinamiku, tostarp tirdzniecības un drošības jomā. “Šā gada jūlijā panāktā vienošanās par muitas tarifiem ir atjaunojusi transatlantisko tirdzniecību, nodrošinot stabilitāti un paredzamību Eiropas uzņēmumiem. Tas stiprina mūsu ekonomisko noturību laikā, kad globālā vide kļūst arvien sarežģītāka,” sacīja BA prezidents.
Runājot par drošību, J.Vucāns uzsvēra, ka Amerikas Savienotās Valstis Baltijas reģionā jau vēsturiski ir bijis nozīmīgs partneris. ASV neatzina Baltijas okupāciju, atbalstīja neatkarības atjaunošanu un arī šodien nodrošina būtisku militāro klātbūtni. “Pēdējos gados ASV sniegtais atbalsts, tostarp Baltijas drošības iniciatīvas finansējums, kas 2024.gadā sasniedza 228 miljonus dolāru, ir būtiski stiprinājis mūsu pretgaisa aizsardzību un militārās spējas,” pauda J.Vucāns.
Transatlantiskā vienotība ir īpaši nozīmīga, runājot par mieru un drošību Eiropā. Šajā kontekstā BA prezidents uzsvēra, ka jebkuram risinājumam attiecībā uz Ukrainu jābalstās starptautiskajās tiesībās:
“Ceļam uz mieru ir jābūt godīgam un starptautiski tiesiskam – tam pilnībā jārespektē Ukrainas suverenitāte, neatkarība un teritoriālā integritāte. Neviens sarunu formāts nedrīkst tikt īstenots bez Ukrainas piekrišanas vai uz tās drošības rēķina.”
J.Vucāns norādīja, ka Baltijas valstis apliecina gatavību būt aktīvs partneris transatlantiskajā sadarbībā, tostarp apņemoties sasniegt aizsardzības izdevumus piecu procentu apmērā no iekšzemes kopprodukta. “Mūsu drošība ir spēcīgāka, kad Eiropa un ASV rīkojas vienoti,” viņš uzsvēra.
Noslēgumā BA prezidents aicināja saglabāt vienotu pieeju gan drošības, gan ekonomikas jautājumos: “Globālās nestabilitātes laikā spēcīgas partnerības ir svarīgākas nekā jebkad. Kopā – Baltijas valstis, Benilukss un Amerikas Savienotās Valstis – mēs varam veidot drošāku un ekonomiski noturīgāku Eiropu.”
Beniluksa sesijā tika apspriesti jautājumi par jaunajiem ES un ASV muitas nodokļiem, to ietekmi uz dalībvalstu ekonomiku, kā arī kopīgas pieejas stiprināšanu cīņā pret nodokļu krāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720330619494
Izmantošanas noteikumi: https://saeima.lv/lv/autortiesibas
Saeimas Preses dienests