Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa: stiprinot izcilību zinātnē šodien, mēs veicinām to, kas ilgtermiņā padara mūs konkurētspējīgus

Lai atbalstītu izcilākās Baltijas jaunās zinātnieces, veicinot profesionālo izaugsmi un iedrošinot izvēlēties zinātnes ceļu, ceturtdien, 27.novembrī, Latvijas Zinātņu akadēmijā notika “Baltijas stipendija sievietēm zinātnē 2025” laureātu apbalvošanas ceremonija, un tajā arī piedalījās un svinīgo atklāšanas uzrunu teica Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.
Savā uzrunā D.Mieriņa uzsvēra zinātnes nozīmi valsts attīstībā, norādot, ka, stiprinot izcilību zinātnē šodien, tiek veicināta valsts ilgtermiņa konkurētspēja. Tāpat Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra nepieciešamību ieguldīt savos cilvēkos, jo tas nozīmē ieguldījumu valsts nākotnē.
Uzrunājot klātesošos, Saeimas priekšsēdētāja izteica atzinību, ka stipendija tiek piešķirta ne tikai Latvijas, bet arī Lietuvas un Igaunijas pētniecēm, tādējādi apliecinot Baltijas valstu kopīgo izpratni par zinātni kā būtisku reģiona attīstības balstu. Tā tiek uzlūkota ne vien kā akadēmiska joma, bet kā pamats ekonomikai, drošībai un starpvalstu sadarbībai.
“Baltijas stipendija sievietēm zinātnē 2025” šogad tiek piešķirta jau otro reizi. Latvijas, Igaunijas un Lietuvas zinātņu akadēmijas sadarbībā ar UNESCO Nacionālajām komisijām piešķir kopīgu stipendiju Baltijas valstu pētniecēm. Šogad konkursā kopumā iesniegti 167 pieteikumi, kas apliecina augošu interesi un reģiona pētnieču augsto aktivitāti.
Latvijā piešķirtas trīs stipendijas: divas dabaszinātņu, inženierzinātņu, tehnoloģiju, medicīnas un veselības zinātņu jomā – vienai zinātņu doktorei un vienai doktora grāda kandidātei –, kā arī viena stipendija sociālo un humanitāro zinātņu jomas zinātņu doktorei. Katra laureāte saņem septiņus tūkstošus eiro, ko finansē visu trīs Baltijas valstu izglītības un zinātnes ministrijas.
Ceremonijas noslēgumā Saeimas priekšsēdētāja, sveicot laureātes, pauda, ka zinātne nepieder vīriešiem vai sievietēm – tas ir pētnieku darbs, kurā svarīgs ikviens talants. D.Mieriņa izteica pateicību Baltijas valstu zinātņu akadēmijām un UNESCO partneriem par ieguldījumu sieviešu pārstāvniecības un zinātnes izcilības veicināšanā.
