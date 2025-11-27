Saeima atbalsta klimata jomas regulējumu ilgtspējīgai attīstībai un inovāciju piesaistei

Lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību un inovācijas Latvijai stratēģiski svarīgās nozarēs, kā arī stiprinātu ministriju un iestāžu atbildību klimata mērķu izpildē, Saeima ceturtdien, 27.novembrī, galīgajā lasījumā atbalstīja par steidzamu atzīto Klimatnoturības un ekonomiskās ilgtspējas likumu.
Par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs Kaspars Briškens norāda, ka līdz ar iepriekš Saeimā atbalstīto Transporta enerģijas likumu un grozījumiem likumā “Par piesārņojumu” jaunais regulējums veido skaidru normatīvo pamatu pakāpeniskai pārejai uz klimatneitrālu ekonomiku. Tas nodrošinās skaidrus mērķus, ilgtspējīgus attīstības nosacījumus un prognozējamu vidi uzņēmējiem un sabiedrībai.
Likums paredz vienotu un caurspīdīgu regulējumu, nosakot ministriju un pašvaldību pienākumus valsts klimata mērķu izpildē, kā arī nodrošinot koordinētu atbalsta finansējuma sadali. Kā iepriekš atbildīgajai komisijai norādīja Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) pārstāvji, likumprojektā iekļautas arī normas Latvijas noturības stiprināšanai, īpaši klimata pārmaiņu kontekstā.
Tāpat likumā iekļautas normas, kas nepieciešamas gan emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta darbībai, gan finansējuma izmantošanai no jaunā Eiropas Savienības Sociālā klimata fonda. Latvijai šī fonda ietvaros būs pieejami 462,7 miljoni eiro.
Kā iepriekš skaidroja KEM pārstāvji, fonda finansējums būs vērsts uz mazaizsargātām grupām – mājsaimniecībām, transporta lietotājiem un mikrouzņēmumiem –, kuras pakļautas enerģētiskās vai transporta nabadzības riskam. Tas paredzēts tādiem mērķiem kā ēku rekonstrukcija un energoefektivitātes uzlabošana, sabiedriskā transporta pieejamības uzlabošana, kā arī sociālās izmitināšanas vietu un patvertņu attīstība.
Likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.
Saeimas Preses dienests