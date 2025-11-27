Nākamgad iesaldēs valsts budžeta finansējumu partijām

Nākamgad paredzēts iesaldēt valsts budžeta finansējumu politiskajām partijām. To noteic ceturtdien, 27.novembrī, galīgajā lasījumā Saeimā pieņemtie grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā.
Noteikts, ka arī 2026.gadā budžeta finansējumu politiskajai organizācijai (partijai) aprēķinās un piešķirs, ņemot vērā 2024.gada, nevis 2025.gada noteikto minimālo mēnešalgu. Tādējādi, iesaldējot finansējumu partijām šī gada līmenī, budžeta līdzekļu ietaupījums plānots turpat 0,76 miljonu eiro apmērā.
“Šis ir tikai viens no vairākiem lēmumiem, kas ļauj novirzīt papildu līdzekļus valsts akūtām vajadzībām,” iepriekš par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgajā Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā atzīmēja tās priekšsēdētāja Anda Čakša.
Spēkā esošais regulējums noteic, ka partijai, par kuru pēdējās Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā divi procenti vēlētāju, valsts budžeta finansējumu kalendārā gada laikā piešķir 0,9 procentu apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas par katru iegūto balsi pēdējās parlamenta vēlēšanās. Savukārt par katru balsi pašvaldību vēlēšanās un arī Eiropas Parlamenta vēlēšanās – 0,1 procenta apmērā no minimālās mēnešalgas.
Savukārt partijai, kas Saeimas vēlēšanās būs pārvarējusi piecu procentu barjeru un iekļuvusi Saeimā, kalendārā gada laikā piešķir papildu finansējumu 200 minimālo mēnešalgu apmērā. Likums arī noteic, ka kopējais vienai partijai piešķirtais valsts budžeta finansējums nedrīkst pārsniegt 1600 minimālās darba algas.
Izmaiņas valsts budžeta finansējumā partijām stāsies spēkā 2026.gada 1.janvārī.
Saeimas Preses dienests