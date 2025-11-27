Saeima atzīst par Latvijas pilsoni ukraini Daņiilu Karginu un sīrieti Muhammadu Alismailu

Saeima ceturtdien, 27.novembrī, par Latvijas pilsoņiem atzina ukraini Daņiilu Karginu (Daniil Kargin) un sīrieti Muhammadu Alismailu (Mohammad Alismail).
D.Kargins ar ģimeni uz Latviju pārcēlās 2011.gadā. Pirms diviem gadiem viņš ar izcilību absolvēja Rīgas 10.vidusskolu. D.Kargins ir guvis augstus sasniegumus ķīmijas olimpiādēs Latvijā un Baltijas valstīs, kā arī Ziemeļvalstu fizikas olimpiādēs 2022. un 2023.gadā. Viņš guvis izcilus rezultātus arī pasaules mērogā – starptautiskajās ķīmijas olimpiādēs. Atbalstu D.Kargina pilsonības iegūšanai ir sniedzis Latvijas Organiskās sintēzes institūts, uzsverot viņa ieguldījumu Latvijas izlases dalībnieku sagatavošanā starptautiskajām ķīmijas olimpiādēm un palīdzībā jaunajiem talantiem izcīnīt godalgotas vietas. Savu nākotni D.Kargins saista ar Latviju un vēlas šeit attīstīt zinātnisko karjeru.
Savukārt M.Alismails 2006.gadā apprecējās ar Latvijas pilsoni, Latvijā pastāvīgi dzīvo kopš 2010.gada, un ģimenē audzina trīs bērnus. M. Alismails ir integrējies Latvijas sabiedrībā un jūtas tai piederīgs. Kopš 2024. gada jūlija M. Alismails vairākkārtīgi mēģināja atteikties no Sīrijas pilsonības, taču Sīrijas iestādes atteicās izsniegt ekspatriācijas atļauju. Lai arī Sīrijas likumdošana pieļauj dubultpilsonību, tā neparedz iespēju brīvprātīgi atteikties no Sīrijas pilsonības, kā arī sarežģītās politiskās situācijas dēļ nav iespējams prognozēt, vai un kad šāda iespēja varētu rasties, teikts likumprojekta anotācijā.
Atbalstu M.Alismaila Latvijas pilsonības iegūšanai sniedz uzņēmums “Innovative Travel Solutions”, kurā viņš pilda reģionālā vadītāja pienākumus, vadot un pārraugot vairāk nekā 200 darbinieku darbu un nodrošinot uzņēmuma stratēģisko attīstību. Uzņēmumā uzsver, ka M.Alismaila profesionālās zināšanas, darba ētika un lojalitāte padara viņu par nozīmīgu sabiedrības locekli, un viņa kļūšana par Latvijas pilsoni būs ieguvums Latvijai.
Par likumprojektiem atbildīgās komisijas sēdē gan D.Kargins, gan M.Alismails deva svinīgo solījumu par uzticību Latvijas Republikai. M.Alismails komisijai arī apliecināja, ka tiklīdz būs iespējams, viņš nekavējoties atteiksies no Sīrijas pilsonības.
Saeimas Preses dienests