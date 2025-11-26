Saeima ceturtdien lems par partiju valsts budžeta finansējuma iesaldēšanu nākamgad

Saeima ceturtdien, 27.novembrī, galīgajā lasījumā lems par valsts budžeta finansējuma iesaldēšanu politiskajām partijām 2026.gadā. To paredz plānotie grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā.
Vēl galīgajā lasījumā paredzēts skatīt Transporta enerģijas likuma projektu, lai, sākot ar 2030.gadu, transporta sektora emisijas varētu samazināt vismaz par 16 procentiem, un grozījumus Elektronisko sakaru likumā, kas paredz tiesības policijai un robežsardzei ārkārtas situācijās īslaicīgi izmantot speciālos radiolīdzekļus nevēlamu radiosakaru pārtraukšanai.
Darba kārtībā galīgajam lasījumam iekļauti arī Iesniegumu likuma grozījumi, un tie paredz, ka iestādēm uz iedzīvotāju iesniegumiem pēc būtības būs jāatbild septiņu darbdienu laikā.
Pirmajā lasījumā rītdien plānots lemt par likumprojektu, lai Latvija varētu pievienoties konvencijai par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija pirmajā lasījumā lūgusi skatīt likuma projektu, kas noteiks gan materiālā, gan nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību aizsardzību un saglabāšanu Kuldīgas vecpilsētā.
Tautsaimniecības komisija rosinājusi rītdien darba kārtībā iekļaut izmaiņas Enerģētikas likumā. Lai Rīgas iedzīvotājiem samazinātu izmaksas par centralizēto siltumapgādi, ar grozījumiem neatkarīgajiem siltumenerģijas ražotājiem plānots noteikt regulētu tarifu.
Savukārt Sociālo un darba lietu komisija rosinājusi rīt skatīt arī grozījumus Veselības aprūpes finansēšanas likumā, kas paredz uz pusgadu atlikt veselības aprūpes pakalpojumu grozu ieviešanu, un grozījumus maternitātes un slimības apdrošināšanas likumā, lai varētu stiprināt atbalstu priekšlaicīgi dzimušu bērnu vecākiem.
Darba kārtībā rītdien ir arī likumprojekts par Daņiila Kargina (Daniil Kargin) atzīšanu par Latvijas pilsoni un likumprojekts par Muhammada Alismaila (Mohammad Alismail) atzīšanu par Latvijas pilsoni.
Saeimā iesniegti arī vairāki jauni likumprojekti, un deputāti lems par to izskatīšanu Saeimas komisijās. To vidū ir grozījumi, lai precizētu “Rail Baltica” projekta ieviešanas gaitu, iesaistīto institūciju kompetenci, kā arī finansējuma avotus, kā arī grozījumi sabiedrisko pakalpojumu regulatoru darbības pilnveidošanai, tostarp ātrākai tarifu pārskatīšanas procedūrai.
Saeimas 27.novembra sēdes darba kārtībā ir iekļauti 28 jautājumi.
Rīt pulksten 17.00 plānota atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumu.
