Stiprinās atbalstu priekšlaicīgi dzimušo bērnu vecākiem

Lai nodrošinātu skaidrību paternitātes un vecāku pabalsta piešķiršanā, stiprinātu atbalstu priekšlaicīgi dzimušo bērnu vecākiem un precizētu pabalstu piešķiršanas kritērijus, tai skaitā trešo valstu pilsoņiem, Saeimas Sociālo un darba lietu komisija trešdien, 26.novembrī, konceptuāli atbalstīja grozījumus likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”.
Lai novērstu nevienlīdzīgu attieksmi pret vecākiem, kuru bērni piedzimst priekšlaicīgi, likumprojekts paredz mainīt kārtību, kādā vecāku pabalsta periodā ieskaita maternitātes pabalstu. Plānots, ka turpmāk vecāku pabalsta izmaksas periodā ieskaitīs tikai dzemdību atvaļinājuma periodu, bet grūtniecības atvaļinājuma daļa vairs netiks ieskaitīta vecāku pabalsta periodā.
Līdz šim situācijā, kad bērns piedzima, piemēram, piecas nedēļas pirms paredzamā dzemdību datuma, šis periods “saīsināja” vecāku pabalsta izmaksas laiku. Ar grozījumiem plānots nodrošināt taisnīgāku attieksmi pret priekšlaicīgi dzimušo bērnu vecākiem – vecāku pabalsts būs pieejams ilgāk par laiku, kad bērns ir jau piedzimis un nepieciešama pastiprināta aprūpe. Tas nozīmē, ja bērns piedzims piecas nedēļas pirms paredzamā dzemdību datuma, par šo laika periodu tiks pagarināta vecāku pabalsta izmaksa.
Likumprojekts paredz arī juridiski skaidri noteikt, ka paternitātes pabalstu bērna tēvam (vai citai personai, kas iesaistās bērna aprūpē) piešķir par 10 darba dienām par katru vienās dzemdībās dzimušo bērnu. Ar šīm izmaiņām plānots novērst līdzšinējās interpretācijas iespējas un nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret ģimenēm, kurās vienās dzemdībās piedzimst vairāki bērni. Līdzīgu pieeju plānots piemērot arī situācijās, kad vienlaikus adoptē divus vai vairāk bērnus – vienam no adoptētājiem paredzēts atvaļinājums un paternitātes pabalsts par 10 darba dienām par katru adoptēto bērnu.
Ņemot vērā pieaugošo darbaspēka piesaisti no trešajām valstīm un identificēto tendenci, ka vecāku pabalsts tiek saņemts par bērniem, kas dzīvo ārpus Latvijas un faktiski nav piesaistīti Latvijas sociālajai telpai, likumprojekts paredz papildu kritēriju vecāku pabalsta piešķiršanai. Turpmāk vecāku pabalstu par bērnu piešķirs, ja bērnam ir piešķirts personas kods, viņa statuss Fizisko personu reģistrā ir aktīvs un viņš pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā. Plānots, ka šīs izmaiņas stāsies spēkā nākamā gada 1.jūlijā.
Komisija lūgs Saeimu likumprojektu atzīt par steidzamu.
Saeimas Preses dienests