Saeimas priekšsēdētāja parlamentā uzņem Šveices un Indijas vēstnieces

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa otrdien, 25.novembrī, parlamentā uzņēma Šveices vēstnieci Latvijā Anju Zobristu-Rentenāru (Anja Zobrist Rentenaar) un Indijas vēstnieci Latvijā Namratu Satdevi Kumāri (Namrata Satdeve Kumar).
Sarunā ar Šveices vēstnieci, kura ieradās iepazīšanās vizītē, Saeimas priekšsēdētāja akcentēja Latvijas un Šveices ciešās attiecības un sadarbību dažādās jomās. Puses bija vienisprātis, ka sadarbība ir jāstiprina, it īpaši medicīnā, tostarp biomedicīnā, kā arī augsto tehnoloģiju jomā.
Šveices vēstniece izcēla trīs sava darba prioritātes Latvijā, un tās būs: drošība, Šveices un Eiropas Savienības savstarpējais līgums, kā arī divpusējās sadarbības programmas ar Latviju, kas ietver veselības, izglītības un vides jomas.
D.Mieriņa un Šveices vēstniece pārrunāja arī atbalstu Ukrainai. D.Mieriņa uzsvēra, ka šobrīd esam nopietnā ģeopolitiskā situācijā, tāpēc jebkāda veida atbalsts Ukrainai var būt izšķirošs. Vēstniece apliecināja, ka Šveice līdz šim ir atbalstījusi visas sankcijas pret Krieviju un turpinās atbalstīt Ukrainu.
Sarunā ar Indijas vēstnieci, kas ieradās pieklājības vizītē, tika apspriestas iespējas stiprināt parlamentāro sadarbību, tostarp divpusējās vizītes. Kā būtiskāko D.Mieriņa izcēla drošību. Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju un karu Ukrainā, mums jāmeklē veidi, kā vēl vairāk stiprināt drošību visā Eiropā.
D.Mieriņa akcentēja vakar Stokholmā, Zviedrijā, notikušo Krimas parlamentāro samitu, kura mērķis ir izcelt Krievijas agresijas globālo ietekmi un turpināt starptautiski izgaismot agresora pastrādātos noziegumus. Mēs dzīvojam blakus agresoram un paši no savas sāpīgās vēsturiskās pieredzes pazīstam savu kaimiņvalsti, piebilda D.Mieriņa un aicināja Indiju stiprināt atbalstu Ukrainai.
Indija šogad atvērusi savu vēstniecību Latvijā, un N.S.Kumāra ir pirmā rezidējošā Indijas vēstniece Latvijā.
Foto no tikšanās ar Šveices vēstnieci: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720330551883
Foto no tikšanās ar Indijas vēstnieci: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720330564434
Saeimas Preses dienests