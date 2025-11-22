Zanda Kalniņa-Lukaševica: sadarbība ar Stenfordas universitāti stiprinās Latvijas akadēmisko telpu un inovāciju ekosistēmu

Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica piektdien, 21.novembrī, tikās ar ASV Stenfordas Universitātes bibliotēkas vadītāju Maiklu Alanu Kelleru (Michael A. Keller) un Stenfordas universitātes vēstures fakultātes dekānu Amiru Veineru (Amir Weiner), lai pārrunātu sadarbības iespējas starp Latvijas un Kalifornijas augstskolām, jo īpaši zinātnes, pētniecības, digitalizācijas un mākslīgā intelekta jomās.
Sarunās tika īpaši izcelta sadarbība ar Stenfordas universitātes Baltijas studiju programmu. Universitātes pārstāvji izrādīja ieinteresētību uzņemt Latvijas profesorus un pētniekus, dodot iespēju veikt īstermiņa pētījumus. Tāpat tika uzsvērta iespēja Stenfordas studentiem doties praksē uz Latviju, kas būtiski stiprinātu abu pušu akadēmiskās saites. Šo sadarbību īpaši sekmēs nesen noslēgtais sadarbības memorands starp Latvijas Ārlietu ministriju un Stenfordas universitāti.
Z.Kalniņa-Lukaševica pauda gandarījumu, ka Stenfordas universitātes bibliotēkas vadītājam M.Kelleram un Stenfordas universitātes vēstures fakultātes dekānam A.Veineram jau ilgstošā laika periodā ir izveidojusies cieša sadarbība ar Latvijas Okupācijas muzeju. Tāpat arī tiek attīstīta sadarbība ar Latvijas Nacionālo bibliotēku.
“Sadarbība konkrētu pētniecības projektu ietvaros un Stenfordas universitātes apņemšanās turpināt attīstīt un paplašināt Baltijas studiju programmu ir iedvesmojoša. Līdzšinējie kontakti un sadarbība ar Stenfordas universitāti ir izcils pamats tās paplašināšanai,” sacīja vicespīkere.
Stenfordas universitātes Hūvera institūta (Hoover Institution) bibliotēku un arhīvu krājumos atrodas plaša Latvijas materiālu kolekcija, sākot no diplomātijas vēstures, okupācijas laika dokumentiem līdz trimdas un neatkarības atjaunošanas vēstures materiāliem.
Saeimas priekšsēdētājas biedre ar Stenfordas universitātes pārstāvjiem pārrunāja arī mākslīgā intelekta pētniecību ASV un Latvijā, un ar šo tehnoloģiju saistītās aktualitātes. Tāpat arī tika pārrunāta gaidāmā Stenfordas universitātes “Globālā semināra” norise Rīgā 2026.gada rudenī, kā arī iespēja kādam no universitātes pētniekiem piedalīties nākamajā Precīzijas medicīnas forumā Rīgā 2026.gada oktobrī.
Z.Kalniņa-Lukaševica: “Stenfordas universitāte ir viena no pasaules līderēm gan zinātnē, gan digitalizācijas un mākslīgā intelekta attīstībā. Es saskatu lielu pievienoto vērtību kopprojektiem ar Latvijas universitātēm un arhīviem – sākot ar piekļuvi Latvijas vēstures avotiem Stenfordas universitātes arhīvos līdz sadarbībai mākslīgā intelekta, datu pārvaldības un dzīvības zinātņu jomās. Tas stiprinās Latvijas akadēmisko telpu, inovāciju ekosistēmu un augstskolu starptautisko konkurētspēju.”
