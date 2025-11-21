Pieaugs akcīzes nodoklis alkoholam, tabakai, saldinātajiem dzērieniem

Lai mazinātu videi un veselībai kaitīgu vai neveselīgu produktu patēriņu, kā arī, lai nodrošinātu papildu ieņēmumus valsts budžetā, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piektdien, 21.novembrī, atbalstīja izskatīšanai galīgajā lasījumā grozījumus akcīzes nodokļa likumā. Likumprojekts saistīts ar 2026.gada valsts budžeta un nākamo triju gadu budžeta ietvara likuma projektu.
Grozījumi paredz no nākamā gada pakāpeniski paaugstināt akcīzes nodokli vairākām preču grupām, tostarp alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, bezalkoholiskajiem un enerģijas dzērieniem. Savukārt pēc diviem gadiem paredzēts atteikties no samazinātās likmes naftas produktiem, ko izmanto brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās.
No nākamā gada 15.marta plānots akcīzes nodokļa pieaugums stiprajam alkoholam, savukārt no 2028.gada 1.marta akcīze pieaugs visiem alkoholiskajiem dzērieniem, un gala cena stiprajam alkoholam palielināsies par 0,51 eiro, vīnam no 0,15 līdz 0,30 eiro, bet alum – par 0,03 eiro par pudeli.
Nākamgad un no 2027.gada paredzēta straujāka likmju celšana visiem tabakas izstrādājumiem – par pieciem procentiem vairāk, nekā bija plānots iepriekš. Salīdzinājumā ar šī gada cenām vienas cigarešu paciņas cena no 2028.gada pieaugs par 2,20 eiro, sasniedzot 7,50 eiro, savukārt karsējamai tabakai pieaugums plānots 0,35 eiro apmērā par paciņu, bet divu mililitru e-šķidruma iepakojuma cena pieaugs par 0,15 eiro.
No 2028.gada nodokļa pieaugums paredzēts arī saldinātajiem dzērieniem, kā arī enerģijas dzērieniem tiks noteikta atsevišķa akcīzes nodokļa likme.
Tāpat paredzēts, ka no 2028.gada ar akcīzes nodokli apliks bezalkoholiskos gāzētos dzērienus, ko pagatavo uz vietas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos. Līdz šim gan negāzētajiem, gan gāzētajiem dzērieniem, kas tirdzniecības vietā gatavoti tūlītējai patērēšanai, akcīzes nodokli nepiemēroja.
Akcīzes nodokļa izmaiņas skars arī naftas produktus, un no 2028.gada plānots atcelt samazināto nodokļa likmi naftas produktiem, ko izmanto brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Lai veicinātu atjaunīgas un videi draudzīgākas enerģijas izmantošanu iekārtās un tehnikā, tostarp elektroenerģiju, turpmāk līdzšinējā atvieglojuma vietā plānots piemērot vispārējo akcīzes nodokļa likmi. Līdzšinējo akcīzes nodokļa atvieglojumu degvielai uzņēmēji varēs izmantot līdz 2027.gada beigām.
Par akcīzes nodokļa likuma grozījumiem otrajā – galīgajā – lasījumā plānots lemt Saeimas sēdē 3.decembrī.
