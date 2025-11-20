Saeima ģenerālprokurora amatā ieceļ Armīnu Meisteru

Saeima ceturtdien, 20.novembrī, ģenerālprokurora amatā iecēla Armīnu Meisteru.
Iepriekš Saeimas Juridiskā komisija lēma virzīt izskatīšanai parlamentā lēmuma projektu par Armīna Meistera iecelšanu ģenerālprokurora amatā. Deputāti sēdē uzklausīja A.Meistera redzējumu par prokuratūras turpmāko darbību un attīstību, stratēģiskiem mērķiem, Prokuratūras starptautisko integrāciju un sadarbību.
A.Meisters pašlaik pilda virsprokurora amata pienākumus Rīgas tiesas apgabala prokuratūrā. Kopš 2000.gada viņš darbojies dažādās prokuratūras struktūrvienībās, tai skaitā bijis virsprokurors Rīgas pilsētas Centra rajona prokuratūrā un Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrā.
Prokuratūras likums paredz, ka ģenerālprokuroru pēc Tieslietu padomes priekšlikuma amatā ieceļ Saeima uz pieciem gadiem. Viena un tā pati persona var būt par ģenerālprokuroru ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.
Saeimas Preses dienests