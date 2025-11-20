Saeima apstiprina deputātus darbam parlamentārās izmeklēšanas komisijā par centralizētās siltumapgādes sadārdzinājumu Rīgā

Ceturtdien, 20.novembrī, Saeima apstiprināja deputātus darbam parlamentārās izmeklēšanas komisijā par centralizētās siltumapgādes sadārdzinājuma iemesliem Rīgā.
Komisijā darbosies pa vienam deputātam no katras Saeimas frakcijas – Edmunds Cepurītis, Jurģis Klotiņš, Kristaps Krištopans, Andris Kulbergs, Valdis Maslovskis, Uģis Rotbergs un Amils Saļimovs.
Parlamentārās izmeklēšanas komisiju pēc 37 deputātu ierosinājuma Saeima lēma izveidot 6.novembrī, lai noskaidrotu Rīgas valstspilsētas centralizētās siltumapgādes sadārdzinājuma iemeslus un enerģētiskās drošības riskus nākotnē.
Satversme noteic, ka Saeimai jāieceļ noteiktiem gadījumiem parlamentārās izmeklēšanas komisijas, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešā daļa deputātu.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli parlamentārās izmeklēšanas komisijai ir tiesības atbilstoši tai noteiktajam uzdevumam uzaicināt un uzklausīt jebkuru personu, tajā skaitā arī privātpersonu, un, ja nepieciešams, pieaicinot lietpratējus, izdarīt revīzijas valdības, pašvaldību un privātajās iestādēs un uzņēmumos, ja privātās iestādes un uzņēmumi tieši vai netieši saņem valsts pabalstus, kredītus vai pasūtījumus, vai piedalās valsts vai pašvaldību īpašuma privatizācijā.
Saeimas Preses dienests