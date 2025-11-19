Saeima ceturtdien lems par jauna ģenerālprokurora iecelšanu

(19.11.2025.)

Saeima ceturtdien, 20.novembrī, lems par jauna ģenerālprokurora iecelšanu. Juridiskā komisija lūgusi Saeimu rītdienas sēdē iekļaut lēmuma projektu par Armīna Meistera iecelšanu ģenerālprokurora amatā.

Parlaments galīgajā lasījumā lems par Iesniegumu likuma izmaiņām, kas paredz pienākumu valsts un pašvaldību iestādēm uz iedzīvotāju iesniegumiem turpmāk atbildēt septiņu darbdienu laikā.

Deputāti galīgajā lasījumā lems par grozījumu likumā, lai sociālo darbu varētu veikt šīs jomas studenti. 

Saeima pirmajā lasījumā skatīs likuma grozījumus, kas paredz samazināt administratīvo slogu sociālajiem uzņēmumiem.

Tāpat deputāti rīt lems par 11 241 pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Latvijai jāturpina dalība Stambulas konvencijā” turpmāko virzību.

Rītdien darba kārtībā ir arī lēmuma projekts par parlamentārās izmeklēšanas komisijas saistībā ar centralizētās siltumapgādes sadārdzinājumu Rīgā locekļu ievēlēšanu. Tāpat darba kārtībā ir satiksmes ministra Ata Švinkas atbilde uz Saeimas deputātu pieprasījumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutos, kā arī lēmuma projekts par neuzticības izteikšanu satiksmes ministram.

Saeima arī lems par vairāku jaunu likumprojektu nodošanu izskatīšanai Saeimas komisijās. To vidū ir likuma grozījumi, lai ostu pārvaldes varētu noteikt kā uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājas.

Saeimas 20.novembra sēdes darba kārtībā ir iekļauti 16 jautājumi.

Rīt pulksten 17.00 plānota atbildes sniegšana uz deputātu jautājumu.  

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 19.novembrī
08:30  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde (turpinājums)
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
16:00  Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja Ainara Latkovska tikšanās ar Zviedrijas Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republkā V.E. Daniel Olsson