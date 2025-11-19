Saeima ceturtdien lems par jauna ģenerālprokurora iecelšanu

Saeima ceturtdien, 20.novembrī, lems par jauna ģenerālprokurora iecelšanu. Juridiskā komisija lūgusi Saeimu rītdienas sēdē iekļaut lēmuma projektu par Armīna Meistera iecelšanu ģenerālprokurora amatā.
Parlaments galīgajā lasījumā lems par Iesniegumu likuma izmaiņām, kas paredz pienākumu valsts un pašvaldību iestādēm uz iedzīvotāju iesniegumiem turpmāk atbildēt septiņu darbdienu laikā.
Deputāti galīgajā lasījumā lems par grozījumu likumā, lai sociālo darbu varētu veikt šīs jomas studenti.
Saeima pirmajā lasījumā skatīs likuma grozījumus, kas paredz samazināt administratīvo slogu sociālajiem uzņēmumiem.
Tāpat deputāti rīt lems par 11 241 pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Latvijai jāturpina dalība Stambulas konvencijā” turpmāko virzību.
Rītdien darba kārtībā ir arī lēmuma projekts par parlamentārās izmeklēšanas komisijas saistībā ar centralizētās siltumapgādes sadārdzinājumu Rīgā locekļu ievēlēšanu. Tāpat darba kārtībā ir satiksmes ministra Ata Švinkas atbilde uz Saeimas deputātu pieprasījumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutos, kā arī lēmuma projekts par neuzticības izteikšanu satiksmes ministram.
Saeima arī lems par vairāku jaunu likumprojektu nodošanu izskatīšanai Saeimas komisijās. To vidū ir likuma grozījumi, lai ostu pārvaldes varētu noteikt kā uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājas.
Saeimas 20.novembra sēdes darba kārtībā ir iekļauti 16 jautājumi.
Rīt pulksten 17.00 plānota atbildes sniegšana uz deputātu jautājumu.
Saeimas Preses dienests