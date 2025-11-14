Daiga Mieriņa Briselē piedalīsies Eiropas Parlamenta Demokrātijas forumā

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa trešdien, 19.novembrī, piedalīsies Eiropas Parlamenta Demokrātijas forumā, kas notiks Briselē, Beļģijā. Saeimas priekšsēdētāja foruma dalībniekus uzrunās par politiskās polarizācijas radītajiem izaicinājumiem, tostarp vardarbību pret politiķiem.
Forumu atklās Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola (Roberta Metsola) un Eiropas parlamenta prezidējošās valsts – Dānijas – parlamenta spīkers Sērens Gāde (Søren Gade), kuri uzsvērs parlamentu lomu demokrātijas aizsargāšanā.
Forumā plānots spriest par pilsonisko līdzdalību demokrātijas stiprināšanā un noturības veidošanu, kā arī to, kā pārvarēt politisko polarizāciju.
Kopā ar Saeimas priekšsēdētāju forumā piedalīsies arī Ārlietu komisijas priekšsēdētājas biedre, NATO Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas pastāvīgā pārstāve Irma Kalniņa, kā arī Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāts Igors Rajevs.
Saeimas Preses dienests