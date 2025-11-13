Jānis Grasbergs parlamentā uzņem ASV kongresa padomnieku delegāciju

Amerikas Savienotās Valstis (ASV) ir svarīgs Latvijas stratēģiskais partneris, un mēs augstu novērtējam ASV militāro klātbūtni mūsu reģionā. To uzsvēra Saeimas sekretāra biedrs Jānis Grasbergs, ceturtdien, 13.novembrī, parlamentā uzņemot ASV kongresa padomnieku delegāciju. Sarunā piedalījās arī Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar ASV parlamentu vadītāja Irma Kalniņa.
Tikšanās laikā puses pārrunāja Latvijas un ASV ekonomisko sadarbību, kā arī drošības un aizsardzības jautājumus. “ASV investīciju piesaiste ir nozīmīga daudziem Latvijas uzņēmumiem, un tās ir būtisks signāls tam, ka šeit ir droša uzņēmējdarbības vide,” pauda Saeimas sekretāra biedrs.
J.Grasbergs akcentēja arī Latvijas paveikto militārās un aizsardzības jomas attīstībā, tostarp Sēlijas poligona izbūvi, kas ir būtiski sabiedroto spēju stiprināšanai NATO ietvaros. Tāpat Saeimas sekretāra biedrs izcēla Latvijas spējas ražot militāro tehniku. Puses uzsvēra arī dronu tehnoloģijas, enerģētikas un IKT jomas kā perspektīvas sadarbības paplašināšanai.
Spriežot par aktuālo ģeopolitisko situāciju, Saeimas sekretāra biedrs uzsvēra sankciju nozīmi Krievijas ierobežošanai un aicināja sniegt Ukrainai visa veida nepieciešamo palīdzību.
Tāpat J.Grasbergs atzīmēja, ka Latvija ir veikusi nozīmīgas pārmaiņas enerģētiskās neatkarības nodrošināšanā, tostarp pilnībā pārtraucot Krievijas gāzes importu un sinhronizējot elektrotīklus ar Eiropu.
J.Grasbergs un I.Kalniņa vēlreiz uzsvēra, ka ASV mums ir cieši sabiedrotie un šī sadarbība ir jāstiprina. Puses bija vienisprātis arī par iespējām padziļināt politisko dialogu.
