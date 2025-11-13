Saeima noteic vienotu iesniegumu būvniecības un īpašuma reģistrācijai

Lai ieviestu vienotu reģistrācijas procesu gan būvniecības uzsākšanai un būves reģistrācijai, gan arī būves īpašumtiesību nostiprināšanai, Saeima ceturtdien, 13.novembrī, galīgajā lasījumā pieņēma par steidzamām atzītās izmaiņas Būvniecības likumā.
“Vienots būves reģistrācijas process cilvēkiem jūtami atvieglos līdzšinējās administratīvās procedūras, jo nevajadzēs staigāt pa vairākām iestādēm. Visu varēs izdarīt tikai ar vienu iesniegumu, turklāt tas būs ērtāk un arī lētāk,” iepriekš uzsvēra par grozījumu virzību Saeimā atbildīgās Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Ar grozījumiem noteikts vienots digitāls process, kurā Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) ievadītie dati par būvi automātiski tiks nodoti tālākai reģistrācijai citās institūcijās. Tas nozīmē arī, ka turpmāk nebūs jāveic būves kadastrālā uzmērīšana, uzsvēruši grozījumu autori Ekonomikas ministrijā.
Līdz šim personai, kas ierosina būvniecību, bija jāiesniedz trīs atsevišķi pieteikumi trīs dažādās institūcijās: BIS par būves nodošanu ekspluatācijā, Valsts zemes dienestā datu reģistrācijai kadastrā un Zemesgrāmatā, lai nostiprinātu īpašumtiesības.
Vienotā reģistrācija attieksies uz ēku un inženierbūvju būvniecību, ko zemes īpašnieks veic uz savas zemes, tostarp atjaunošanu un restaurāciju. Grozījumu autori arī akcentē, ka izmaiņas būtiski mazinās birokrātisko slogu nekustamo īpašumu attīstībā, ļaus ātrāk uzsākt ēku un būvju ekspluatāciju, kā arī samazinās izmaksas.
Saeima šodien galīgajā lasījumam atbalstīja arī saistītos grozījumus Zemesgrāmatu likumā un grozījumus likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”.
Jaunā kārtība stāsies spēkā no nākamā gada, un tā attieksies arī uz visām būvniecības iecerēm, kas BIS būs iesniegtas līdz šī gada beigām. Attiecībā uz jaunbūvēm normas tiks piemērotas no nākamā gada aprīļa.
Saeimas Preses dienests