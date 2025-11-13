Pie administratīvās atbildības saukti seši Saeimas deputāti

(13.11.2025.)

Laikā no šī gada aprīļa beigām līdz septembrim pie administratīvās atbildības saukti seši 14.Saeimas deputāti. Par to ziņojumu Saeimai ceturtdien, 13.novembrī,  sniedza Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija, pamatojoties uz Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto informāciju. 

Pēc centra ziņām no Sodu reģistra deputātam Artūram Butānam administratīvā atbildība piemērota par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 līdz 40 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem un kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas. 

Savukārt par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 21 līdz 30 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem un kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, pie administratīvās atbildības saukti deputāti Juris Jakovins un Kristaps Krištopans, savukārt Ilze Indriksone –, ja šāds pārkāpums izdarīts vietā, kura apzīmēta ar ceļa zīmēm “Apdzīvotas vietas sākums” vai “Dzīvojamā zona”. 

K.Krištopanam administratīvā atbildība piemērota arī par transportlīdzekļa vadīšanu, ja vadītājam nav klāt vadītāja apliecības vai personu apliecinoša dokumenta. 

Par nepatiesu ziņu norādīšanu valsts amatpersonas deklarācijā attiecībā uz valsts amatpersonas mantu, darījumiem, finanšu instrumentiem, parādsaistībām, aizdevumiem, skaidrās un bezskaidrās naudas uzkrājumiem vai citiem ienākumiem, kas pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas, vai par valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu pēc tās valsts institūcijas brīdinājuma, kura ir tiesīga pieprasīt šādas deklarācijas iesniegšanu, pie administratīvās atbildības saukts deputāts Gundars Daudze. 

Didzim Zemmeram administratīvā atbildība piemērota par braukšanu, ja luksoforā deg aizliedzošais signāls, vai par nepakļaušanos satiksmes regulētāja signālam, vai par braukšanu virzienā, kas ir aizliegts ar satiksmes regulētāja signālu.

 

Saeimas Preses dienests

