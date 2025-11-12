Saeima galīgajā lasījumā lems par iespēju dzīvokļu īpašnieku kopībām saņemt aizdevumus dzīvojamo māju atjaunošanai

Saeima ceturtdien, 13.novembrī, turpinās izskatīt 23.oktobra un 30.oktobra sēžu darba kārtības, kā arī lems par rītdienas Saeimas sēdē iekļautajiem jautājumiem.
Galīgajā lasījumā rīt plānots skatīt grozījumus, kas paredz iespēju dzīvokļu īpašnieku kopībām pašām saņemt aizdevumus no kredītiestādēm dzīvojamo māju atjaunošanai, un grozījumus likumos, kas noteic vienotu iesniegumu gan ēkas būvniecībai un reģistrācijai, gan arī īpašumtiesību nostiprināšanai.
Tāpat galīgajā lasījumā darba kārtībā iekļautas izmaiņas likumā, kas paredz septiņu darbdienu termiņu iestāžu atbildēm uz iedzīvotāju iesniegumiem līdzšinējā viena mēneša vietā.
Pirmajā lasījumā Saeima vērtēs grozījumus Krimināllikumā, lai varētu noteikt kriminālsodu par intīma rakstura materiālu izplatīšanu bez tajos redzamās personas piekrišanas, un grozījumus, lai dzīvokļu īpašniekiem nodrošinātu iespēju saņemt informāciju par personām, kuras viņa īpašumā deklarējušas savu dzīvesvietu.
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūgusi pirmajā lasījumā skatīt grozījumus Muzeju likumā, lai varētu noteikt muzeju darbības principus, precizēt un papildināt muzeju pārvaldības jautājumus, savukārt Tautsaimniecības komisija – grozījumus, kas noteic tiesības Valsts policijai un Valsts robežsardzei ārkārtas situācijās īslaicīgi izmantot speciālos radiolīdzekļus nevēlamu radiosakaru pārtraukšanai.
Saeima arī lems par vairāku jaunu likumprojektu nodošanu izskatīšanai Saeimas komisijās. To vidū ir jauna likuma projekts par īpašām apbūves tiesībām, kas ļautu uz valsts vai pašvaldības zemes būvēt daudzdzīvokļu īres mājas izīrēšanai iedzīvotājiem, tostarp sociālās palīdzības ietvaros. Par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgā Valsts pārvaldes komisija to lūgusi izskatīt arī pirmajā lasījumā.
Tāpat komisijām plānots nodot Tūrisma likuma grozījumus, lai precizētu tūristu mītņu definīciju, iekļaujot tajā arī īstermiņa īres naktsmītnes, un grozījumus Enerģētikas likumā par regulētas siltumenerģijas cenas ieviešanu Rīgā, lai novērstu situācijas, kad patērētāji par siltumu maksā nesamērīgi daudz.
Vēl deputāti lems, vai komisijām nodot divus likumprojektus, lai vienkāršotu publisku kapitālsabiedrību dibināšanas procedūru, jaunu likuma projektu Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanai un aizsardzībai, kā arī likumprojektu administratīvo sodu stiprināšanai par valsts valodas lietojuma pārkāpumiem.
Rītdien darba kārtībā ir arī lēmuma projekti par kolektīvā iesnieguma “Novirzīt Latvenergo peļņu onkoloģijas slimnieku ārstēšanai” un kolektīvā iesnieguma “Invaliditātes pensiju palielināšana līdz iztikas minimumam” turpmāko virzību.
Tāpat rīt izskatīšanā ir lēmuma projekts par Jāņa Sikšņa apstiprināšanu par Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli un paziņojums par administratīvi sodītajiem deputātiem laika periodā no šī gada 28.aprīļa līdz 31.augustam.
Rīt pulksten 17.00 plānota atbildes sniegšana uz deputātu jautājumu.
Saeimas Preses dienests