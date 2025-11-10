Latviju vizītē apmeklēs Lietuvas Republikas parlamenta priekšsēdētājs Jozs Oleks

Vizītē Latvijā ceturtdien, 13.novembrī, ieradīsies Lietuvas Republikas Seima priekšsēdētājs Jozs Oleks (Juozas Olekas).
Lietuvas Seima priekšsēdētājs tiksies ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu. Pēc tikšanās Saeimas priekšsēdētāja un J.Oleks noliks ziedus pie Brīvības pieminekļa.
Ceturtdien plānota arī Saeimas priekšsēdētājas D.Mieriņas, Lietuvas Seima priekšsēdētāja J.Oleka un Igaunijas parlamenta Rīgikogu prezidenta Lauri Husara (Lauri Hussar) tikšanās.
Viesojoties Latvijā, Lietuvas parlamenta priekšsēdētājs tiksies arī ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču un Ministru prezidenti Eviku Siliņu, kā arī apmeklēs Baltijas Asamblejas balvu un medaļu pasniegšanas ceremoniju.
Savukārt piektdien, 14.novembrī, visu trīs Baltijas valstu – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas – spīkeri teiks ievadvārdus Baltijas Asamblejas 44.sesijas atklāšanā. Sesijas laikā parlamentārieši pārrunās mūsu reģionam būtiskus jautājumus, tostarp spriedīs par transporta savienojamību kā reģionālās vienotības, ekonomiskās attīstības un drošības garantijas pīlāru.
Saeimas organizētās mediju iespējas
Ceturtdien, 13.novembrī
13.45 – 14.30 Tikšanās ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu
Sēžu zāle, Baltā zāle, Viesu zāle, Jēkaba iela 11. TV, foto iespēja tikšanās sākumā
14.40 Ziedu nolikšanas ceremonija pie Brīvības pieminekļa
Mediju pulcēšanās laukumā pie Brīvības pieminekļa. TV, foto iespēja
16.25 – 17.00 Latvijas, Lietuvas un Igaunijas parlamentu priekšsēdētāju tikšanās
Viesu zāle, Jēkaba iela 11. TV, foto iespēja tikšanās sākumā
Piektdien, 14.novembrī
10.00 – 11.00 Baltijas Asamblejas 44.sesijas atklāšana
Sēžu zāle, Jēkaba iela 11. TV, foto iespēja
Mediju pārstāvju ierašanās katrā no pasākumiem – 20 minūtes pirms to sākuma
Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas vēlas apmeklēt Saeimas organizētās mediju iespējas 13.novembrī, jāpiesakās līdz 12.novembra pulksten 12.00, rakstot uz prese@saeima.lv vai zvanot 67087244. Pieteikumā lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu, personas kodu, pārstāvēto mediju un amatu, kā arī pasākumu, kuru plānots apmeklēt.
Savukārt Baltijas Asamblejas 44.sesijas atklāšanu iesējams apmeklēt arī ar pastāvīgo akreditāciju. Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, kuriem nav pastāvīgās akreditācijas, lūdzam savlaicīgi pieteikties Saeimas Preses dienestā.
