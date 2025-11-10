Preses konferencē Saeimas namā informēs par aktualitātēm Baltijas valstu sadarbībā

Piektdien, 14.novembrī, plkst. 13.00 Saeimas nama Sarkanajā zālē notiks preses konference, kurā informēs par aktualitātēm Baltijas valstu sadarbībā. Preses konference notiks pēc 31.Baltijas Padomes sanāksmes, kas parlamentā norisināsies Baltijas Asamblejas 44.sesijas ietvaros.
Baltijas Padomes sanāksmes laikā tiks pārrunātas Baltijas valstu sadarbības aktualitātes aizsardzības, ekonomikas, izglītības, zinātnes un kultūras jomās, kā arī izvērtēts, kā izdevies īstenot šajā gadā iecerēto Baltijas valstu parlamentu un valdību sadarbības programmu, par kuru amatpersonas vienojās pirms gada, tiekoties Lietuvas galvaspilsētā Viļņā.
Sanāksmi vadīs Baltijas Asamblejas prezidents un Latvijas delegācijas vadītājs Jānis Vucāns un Baltijas Ministru padomes Sadarbības padomes priekšsēdētāja, Latvijas Republikas ārlietu ministre Baiba Braže.
Padomes dalībniekus uzrunās arī NATO Parlamentārās asamblejas viceprezidente Āgneša Vadai (Agnes Vadai), Igaunijas Republikas ārlietu ministrs Marguss Cahkna (Margus Tsahkna) un Lietuvas Republikas ārlietu ministrs Ķēstutis Budris (Kęstutis Budrys).
Preses konference būs skatāma arī tiešraidē Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī Saeimas sociālo tīklu kontos.
Baltijas Asamblejas 44.sesijas ietvaros šonedēļ Saeimas namā pulcējušies parlamentārieši no Baltijas valstīm, lai pārrunātu reģionam būtiskus jautājumus, tostarp transporta savienojamību kā reģionālās vienotības, ekonomiskās attīstības un drošības garantijas pīlāru.
Informācija par Baltijas Asambleju:
Baltijas Asambleja ir Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu sadarbības institūcija, kas izveidota 1991.gada 8.novembrī. Asamblejā katru Baltijas valstu parlamentu pārstāv 12-16 deputāti. Asambleja ir koordinējoša un konsultatīva institūcija. Tā ir tiesīga nacionālajiem parlamentiem, valdībām un Baltijas Ministru padomei izteikt savu viedokli rezolūciju, lēmumu, deklarāciju un ieteikumu formā un pieprasīt atbildes par to, kā risināti Asamblejas dienas kārtības aktuālie pārrobežu jautājumi.
Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, kuriem nav pastāvīgās akreditācijas, lūdzam pieteikties Saeimas Preses dienestā līdz 12.novembra pulksten 15.00, rakstot e-pastu uz prese@saeima.lv vai zvanot 67087244.
