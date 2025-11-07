Zanda Kalniņa-Lukaševica: Latvija ir uzticams partneris un droša vieta ASV investīcijām

Piektdien, 7.novembrī, Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica atvadu vizītē tikās ar Amerikas Savienoto Valstu (ASV) ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Kristoferu Robinsonu (Christopher Robinson) un pateicās par ciešo sadarbību viņa pilnvaru laikā, uzsverot, ka ASV ir bijusi un arī turpmāk būs Latvijas stratēģiskais partneris.
Z.Kalniņa-Lukaševica uzsvēra, ka ASV vēstnieka Latvijā pavadītie gadi ir bijuši ļoti dinamiski, abām valstīm kopīgi meklējot risinājumus tam, kā iegrožot un atturēt Krieviju un kā pilnveidot abu valstu sadarbību.
Saeimas priekšsēdētājas biedre atzīmēja, ka ASV karavīru klātbūtnei šobrīd ir ne vien praktiska, bet arī simboliska nozīme mūsu valsts drošības stiprināšanā. Puses pārrunāja Latvijas ieguldījumu ASV karavīru militāro spēju pilnveidošanā. Vēstnieks pauda atzinību par Sēlijas militārā poligona attīstību un dronu testēšanas iespējām, kas, pēc viņa teiktā, ir unikālas un paver jaunas iespējas stiprināt sadarbību ne vien drošības, bet arī ekonomikas jomā. Tāpat vēstnieks atzinīgi novērtēja Latvijas ieguldījumu Eiropas kopīgās robežas aizsardzības stiprināšanā, kas sniedz pienesumu arī transatlantiskajai drošībai.
Z.Kalniņa-Lukaševica ar ASV vēstnieku pārrunāja arī Latvijas paveikto investīciju vides uzlabošanā. "Pēdējā laikā esam veikuši nozīmīgus soļus investīciju vides uzlabošanai, lai Latvija būtu ne tikai droša NATO valsts, bet arī droša vieta ASV privātajam kapitālam. Latvijā investori ir gaidīti un aizsargāti," uzsvēra Saeimas priekšsēdētājas biedre.
Viņa informēja vēstnieku, ka Latvija tieši šobrīd virza apstiprināšanai likuma grozījumus, lai stiprinātu investīciju drošību un prognozējamību, tādējādi padarot valsti konkurētspējīgāku ASV un citu stratēģisko investoru acīs.
Z.Kalniņa-Lukaševica norādīja, ka Latvija ir īpaši ieinteresēta sadarbībā ar ASV aizsardzības nozares uzņēmumiem, kā arī sadarbībā mākslīgā intelekta un izglītības jomās.
Turpinot uzsākto sadarbību, Z.Kalniņai-Lukaševicai novembrī plānota darba vizīte ASV Kalifornijas štatā, kas ir pasaules ceturtā lielākā pasaules ekonomika, uzreiz aiz ASV kopējās ekonomikas, Ķīnas un Vācijas. Darba vizītes ietvaros plānotas tikšanās ar augstām amatpersonām, fokusējoties uz ekonomiskās sadarbības jautājumiem. Lai sagatavotu šo vizīti vicespīkere ar vēstnieku apsprieda turpmāko sadarbību divpusējo ekonomisko attiecību veicināšanai, investīciju piesaistei, kā arī sadarbību izglītības un mākslīgā intelekta jomā. Tieši dialoga ar Kalifornijas štata amatpersonām un uzņēmējiem rezultātā tika rosināta Mākslīgā intelekta centra izveide Latvijā.
Tikšanās noslēgumā Saeimas priekšsēdētājas biedre uzsvēra, ka drošība, investīcijas un inovācijas ir valsts ilgtspējas attīstības neatņemamas sastāvdaļas, un Latvija ir apņēmības pilna turpināt aktīvu partnerību ar ASV gan militārajā, gan ekonomiskajā, gan tehnoloģiju jomā.
Vēstnieks īpaši atzinīgi novērtēja Saeimas īstenoto Kongresa pārstāvju vizītes rīkošanu un aicināja šādu programmu turpināt arī nākotnē, tādējādi nodrošinot nepastarpinātus kontaktus starp Latvijas un ASV likumdevējiem.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720330155376
Izmantošanas noteikumi: https://saeima.lv/lv/autortiesibas
Saeimas Preses dienests