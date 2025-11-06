Atsavināšanas lieguma periodu turpmāk piemēros arī automašīnām līdz 10 gadu vecumam

Turpmāk pārdošanas jeb atsavināšanas lieguma periods ārvalstīs iegādātām automašīnām būs spēkā arī transportlīdzekļiem līdz desmit gadu vecumam. To paredz ceturtdien, 6.novembrī, Saeimā galīgajā lasījumā atbalstītie grozījumi Ceļu satiksmes likumā.
Līdz šim, pirmreizēji reģistrējot automašīnu Latvijā, atsavināšanas liegums bija noteikts uz 15 dienām juridiskām personām un uz 30 dienām fiziskām personām, un tas attiecās tikai uz transportlīdzekļiem, kas nav vecāki par pieciem gadiem. Šis laiks nepieciešams, lai Valsts ieņēmumu dienests varētu pārbaudīt, piemēram, transportlīdzekļa vai tam izmantoto līdzekļu izcelsmi, iepriekš norādīja grozījumu autori, atbildot uz deputātu jautājumiem.
Grozījumi paredz ieviest arī reakcijas testus koplietošanas transportlīdzekļu lietotājiem alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmes kontrolei. "Tāpat likumā tiek ieviestas arī jaunas – elektrovelosipēda un pašgājēja velosipēda – definīcijas, nodalot šos transportlīdzekļus no līdzšinējās velosipēda definīcijas un tādējādi rodot iespēju pašvaldībām noteikt atbilstošus lietošanas noteikumus, kā arī ātruma ierobežojumu un novietošanas aizlieguma zonas," norāda par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs Kaspars Briškens.
Tāpat izmaiņas noteic, ka ar elektrovelosipēdu un pašgājēju velosipēdu ceļu satiksmē drīkst piedalīties personas no 14 gadu vecuma.
Grozījumos noteikti arī sodi par elektrovelosipēda, pašgājēja velosipēda, velorikšas vai elektroskrejriteņa vadīšanu bez tiesībām, bez OCTA – obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas – vai bez reģistrācijas, kā arī pārvietošanos ar tehniski neatbilstošu transportlīdzekli. Piemēram, par braukšanu bez vadīšanas tiesībām varēs piemērot 25 eiro sodu.
Atbildība noteikta arī koplietošanas transportlīdzekļu pakalpojumu sniedzējiem. Par prasību neizpildi, piemēram, ja netiks pārbaudīts saņēmēja vecums vai netiks veikts reakcijas tests, varēs piemērot sodu no 70 līdz 350 eiro.
Grozījumi precizē arī regulējumu attiecībā uz lauksaimniecības mašīntraktoriem un to vadīšanas tiesībām.
Izmaiņas stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.
Saeimas Preses dienests