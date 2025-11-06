Saeima pagarina Latvijas karavīru dalību NATO misijā Kosovā

Saeima ceturtdien, 6.novembrī, lēma pagarināt Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) karavīru dalību NATO starptautiskajā operācijā Kosovā līdz 2027.gada 31.decembrim.
NATO starptautiskā operācija Kosovā tika uzsākta 1999.gadā pēc ilgstoša starpetniska konflikta un vardarbības Balkānu reģionā, balstoties uz ANO Drošības padomes 1999.gada 10.jūnija rezolūciju. Lai gan kopumā politiskā, ekonomiskā, etniskā un drošības situācija Kosovā šobrīd, salīdzinot ar 1999.gadu, ir būtiski uzlabojusies, tā tomēr raksturojama kā nestabila un trausla, turklāt to pastiprina nopietnais politiskais saspīlējums ar Serbiju. Tas apgrūtina Kosovas integrāciju Eiropas Savienībā un citās starptautiskās organizācijās.
Lai veicinātu Eiropas Savienības iekšējo, ārējo drošību, kā arī tās jēgpilnu paplašināšanos un integrāciju, ir svarīgi turpināt Latvijas dalību starptautiskajā operācijā, norāda Aizsardzības ministrijā.
Patlaban NATO starptautiskajā operācijā Kosovā dien karavīri no 28 NATO dalībvalstīm un piecām tās partnervalstīm. Šobrīd Latvija piedalās Amerikas Savienoto Valstu vadītajā daudznacionālajā bataljonā vienas vieglās kājnieku rotas sastāvā. Galvenie Latvijas kontingenta uzdevumi ir patrulēšana, savu spēku aizsardzība un kaujas spēju uzturēšana (pašapmācība, un ātrās reaģēšanas spēku uzdevumu pildīšana.
Saeimas Preses dienests