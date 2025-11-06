Daiga Mieriņa jauniešu fotokonkursa uzvarētājiem: fotogrāfija ir mirklis, kas kļūst par mūžību

Fotogrāfija ir mirklis starp tagadni un pagātni, starp īstenību un fikciju. Tā ir māksla ieraudzīt pasauli un pamanīt to, ko citi nevar ieraudzīt. To sacīja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, Saeimas namā ceturtdien, 6.novembrī, atklājot jauniešu fotokonkursa “Misija: fotogrāfs” uzvarētāju darbu izstādi. Pasākumā apbalvoja uzvarētājus, kā arī pedagogus, kuri rosināja jauniešus piedalīties.
Saeimas priekšsēdētāja akcentēja, ka parlaments šo fotokonkursu rīko jau 15 gadus, un pateicās jauniešiem un rīkotājiem par šīs tradīcijas turpināšanu. D.Mieriņa sacīja, ka fotogrāfija ļauj paskatīties uz sevi no malas, kā arī, iemūžinot mūsu dzīvi fotogrāfijā, mēs varam atklāt un ieraudzīt vēl citu mirkļu burvību. Saeimas priekšsēdētāja novēlēja, lai jauniešu radošie meklējumi neizsīkst un lai viņi turpina iemūžināt tādus brīžus, kas kļūst par mūžību.
Godinot barikāžu mantojumu un atspoguļojot fotogrāfa misiju mūsdienās, fotokonkursa mērķis bija mudināt jauniešus pārdomāt fotogrāfijas kā vēstures liecības un patiesības sargātājas spēku, kā arī dziļāk izprast tās lomu atmiņu uzturēšanā un demokrātijas aizsardzībā. Fotokonkursu rīkoja Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Jaunsardzes centru.
Saeimas Aizsardzības‚ iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis uzsvēra, ka šīs fotogrāfijas tapa, lai godinātu barikāžu laika garu, drosmi, vienotību un mīlestību pret savu zemi. Ar šīm fotogrāfijām jaunieši parādījuši, ka šīs vērtības dzīvo arī šodien. Jauniešu darbi ir atgādinājums mums visiem, cik svarīgi šajā tehnoloģiju laikmetā ir saglabāt cilvēcību. Patiess fotogrāfijas spēks ir jauniešu acis un sirdis, ko nevar aizstāt mākslīgais intelekts, sacīja R.Bergmanis.
Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba izpildsekretārs, pulkvedis Māris Gavrilko apsveica jauniešus ar balvas saņemšanu – iespēju 2.decembrī fotografēt Winter Shield mācības un pēc tam šīs fotogrāfijas apstrādāt kopā ar Nacionālo bruņoto spēku īpašo misiju fotogrāfiem Ādažu militārajā bāzē. Klātesošos uzrunāja arī Jaunsardzes centra direktora palīgs, galvenais virsseržants Jānis Timenieks, akcentējot, ka ar šīm fotogrāfijām jaunieši ir atstājuši īpašu nospiedumu vēsturē. Izstādes atklāšanā piedalījās arī bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris un Saeimas Aizsardzības komisijas vadītājs Juris Dalbiņš, kurš 2010.gadā parlamentā aizsāka šo tradīciju.
Izstādē var aplūkot 10 fotogrāfijas, kuru autori ir Ernests Apsītis no Mārupes Valsts ģimnāzijas, Roberts Celmiņš no Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Marta Ikše no Ugāles vidusskolas, Zane Ensija Ģērmane no Auces vidusskolas, Laura Māliņa no Latvijas Kultūras koledžas, Donāts Mežnieks no Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas, Kārlis Šūmakers no Rīgas Tālmācības vidusskolas, Beāte Vaska un Marta Sanija Zepa no Latvijas Universitātes, kā arī Aiša Šakila. Konkursā kopumā izvērtēti 117 jauniešu darbi.
Gatavojoties valsts svētkiem un 35.gadadienai kopš janvāra barikādēm, jaunieši fotogrāfijās atspoguļojuši savus lielos un mazos mirkļus, kas stāsta par dzīvi, brīvību un sapņiem. Šīs fotogrāfijas veido daļu no mūsu kopīgās atmiņas, vēstot par to, kas svarīgs šodien. Šobrīd, kad mākslīgais intelekts rada jaunus izaicinājumus patiesības uztverē, fotogrāfa misija ir kļuvusi īpaši nozīmīga. Fotogrāfs ir ne tikai attēla radītājs, bet arī vēstures liecinieks un patiesības sargs.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720330142577/with/54904532397/
Saeimas Preses dienests