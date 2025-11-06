Līdzsvaros vietējo un ārvalstu investoru nodokļu slogu

Lai uzlabotu uzņēmumu piekļuvi finanšu resursiem, samazinātu finansējuma izmaksas un līdzsvarotu nodokļu slogu starp vietējiem un ārvalstu investoriem – fiziskām personām, vienlaikus veicinot pašvaldību interesi investīciju piesaistē, Saeima ceturtdien, 6.novembrī, konceptuāli atbalstīja Ministru kabineta iesniegtos grozījumus Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma un grozījumus iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā.
“Šis ir vēl viens solis, kas veicinās Latvijas ekonomikas attīstību, un izmaiņu mērķis ir izveidot taisnīgāku nodokļu vidi uzņēmējiem, atbalstot gan vietējos, gan ārvalstu investorus. Tās ne vien palīdzēs uzņēmumiem piesaistīt nepieciešamo finansējumu no dažādiem avotiem un samazināt finansējuma izmaksas, bet arī veicinās investīcijas Latvijas reģionos,” grozījumu izskatīšanas gaitā akcentēja par likumprojekta virzību atbildīgās Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša.
Ar likumu grozījumiem no nākamā gada plānots ieviest alternatīvu ienākuma nodokļu sistēmu investoru atbalstam un pašvaldību ieņēmumu atbalstam – jaunu ienākuma nodokļa piemērošanas modeli dividendēm.
Paredzēts, ka uzņēmumi, kuru dalībnieki ir tikai fiziskas personas, varēs izvēlēties: dividenžu sadales brīdī piemērot samazinātu uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi 15 procentu apmērā vai arī šo dividenžu saņēmējiem vienlaikus piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokli sešu procentu apmērā.
Šādā risinājumā kopējais nodokļu slogs saglabāsies līdzvērtīgs pašreizējam (ap 20 procentiem), taču tas dos iespēju daļu iedzīvotāju ienākuma nodokļa novirzīt pašvaldību budžetos pēc investoru deklarētās dzīvesvietas vai uzņēmuma reģistrācijas vietas.
Patlaban uzņēmumi Latvijā maksā uzņēmumu ienākuma nodokli 20 procentu apmērā tikai peļņas sadales brīdī, savukārt fiziskās personas – gan rezidenti, gan nerezidenti – no saņemtajām dividendēm nemaksā iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tas nozīmē, ka kopējais ienākuma nodoklis šobrīd ir 20 procenti neatkarīgi no investora rezidences vai juridiskās formas, un tas rada nevienlīdzību starp vietējiem un ārvalstu investoriem, kā arī neveicina pašvaldību budžetu papildināšanu, jo iedzīvotāju ienākuma nodoklis no dividendēm netiek sadalīts attiecīgo pašvaldību līmenī.
Likumu grozījumi vēl otrajā – galīgajā – lasījumā jāskata atbildīgajā Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā, savukārt Saeimas sēdē par likumprojektu plānots lemt 3.decembrī.
Saeimas Preses dienests