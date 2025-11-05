Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa Ukrainas aizsardzības ministram: esam nelokāmi Latvijas atbalstā Ukrainai

“Mūsu atbalsts Ukrainai turpinās būt nemainīgi stabils. Mēs turpināsim jūs atbalstīt, kā vien varēsim – cilvēciski, diplomātiski, militāri,” uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa trešdien, 5.novembrī, parlamentā uzņemot Ukrainas aizsardzības ministru Denisu Šmihaļu (Denys Shmyhal).
Ukrainas aizsardzības ministrs pateicās Latvijai, tās cilvēkiem un parlamentam par finansiālo, politisko un diplomātisko palīdzību, uzsverot, ka Latvijas atbalsts Ukrainai cīņā pret Krievijas agresiju ir piemērs visai Eiropai.
Puses bija vienisprātis, ka Ukrainas pieredze cīņā ar agresorvalsti ir īpaši vērtīga NATO dalībvalstu, tostarp Latvijas, aizsardzības stiprināšanā. Tāpat tika pārrunātas iespējas paplašināt sadarbību militārās industrijas jomā. Saeimas priekšsēdētāja akcentēja, ka Latvija konsekventi atbalsta Ukrainas ceļu uz NATO un Eiropas Savienības dalībvalsts statusu.
Apspriežot Krievijai noteikto sankciju ietekmi, puses bija vienisprātis, ka tās ir efektīvas, lai ierobežotu Krievijas ekonomiku, taču nepieciešams turpināt darbu, lai panāktu ātrākus un plašākus rezultātus. D.Šmihaļs kā īpaši jūtīgas jomas minēja energoresursus un banku sektoru, norādot, ka šo nozaru stingrāka ierobežošana neļautu Krievijai sankcijām pielāgoties vai tās apiet. Viņš uzsvēra, ka Krievija pie sarunu galda sēdīsies tikai tad, ja jutīsies pietiekami smagi apdraudēta.
Pārrunājot šī brīža situāciju frontē, ministrs akcentēja, ka situācija tiek kontrolēta un Ukrainai nepieciešami tālas darbības rādiusa ieroči.
Ar Ukrainas aizsardzības ministru parlamentā tikās arī Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis un Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720330117191
