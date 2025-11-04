Saeima trešdien pirmajā lasījumā sāks skatīt 2026.gada valsts budžetu

Saeima trešdien, 5.novembrī, pirmajā lasījumā ārkārtas sēdē skatīs nākamā gada valsts budžeta projektu un tā pavadošos likumprojektus.
Nākamgad valsts budžeta ieņēmumi plānoti 16,1 miljarda eiro, bet izdevumi 17,9 miljardu eiro apmērā.
Salīdzinot ar 2025.gada budžetu, nākamgad plānotie valsts ieņēmumi paredzēti par 944,6 miljoniem eiro lielāki, savukārt izdevumi – par 804,3 miljoniem eiro lielāki nekā šī gada budžeta likumā. Budžeta deficīts nākamgad plānots 3,3 procentu apmērā no iekšzemes kopprodukta, un tā pieaugumu salīdzinājumā ar prognozēto deficītu 2,9 procentu apmērā šogad galvenokārt nosaka būtisks finansējuma pieaugums valsts aizsardzības un drošības stiprināšanai, ilgtermiņa atbalstam Ukrainai un investīcijām sabiedrības drošības stiprināšanā.
Nākamgad par galvenajām valsts prioritātēm noteikta valsts drošība, atbalsts ģimenēm ar bērniem un kvalitatīva izglītība, tām kopumā paredzot papildu finansējumu 693,5 miljonu eiro apmērā.
Saeima nākamā gada valsts budžetu sāks skatīt rīt pulksten 10.00.
Savukārt pirms budžeta izskatīšanas pulksten 9.30 pirmajā lasījumā parlaments vēl vienā ārkārtas sēdē lems par likumprojekta, kas noteic Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas, nodošanu otrreizējai caurlūkošanai Saeimas komisijām un izskatīšanas termiņiem.
Saeimas Preses dienests