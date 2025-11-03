Ukraiņi no Hersonas apgabala dalīsies pieredzē par valsts aizsardzību Saeimas komisiju kopsēdē

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas un Nacionālās drošības komisiju kopsēdē otrdien, 4.novembrī, savā pieredzē par visaptverošu valsts aizsardzību dalīsies Hersonas apgabala administrācijas pārstāvji. Sēdē deputāti spriedīs par Ukrainas pieredzi, lai kvalitatīvāk veidotu visaptverošas mūsu valsts aizsardzības sistēmu.
Šī ir nozīmīga tikšanās, jo spriedīsim par Ukrainas pieredzi – kritisko infrastruktūru, prioritāro palīdzību, sociālo atbalstu, komunikāciju, psiholoģisko palīdzību, dezinformācijas apkarošanu un medicīnisko palīdzību. Tāpat īpašu uzmanību pievērsīsim pilsoniskās sabiedrības iesaistei. Valsts aizsardzība nav iedomājama bez aktīvas sabiedrības līdzdalības, sadarbības starp institūcijām un iedzīvotāju gatavības sniegt savu ieguldījumu valsts drošības un labklājības stiprināšanā, norāda Aizsardzības komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis.
Plānots, ka kopsēdē piedalīsies Hersonas apgabala valsts administrācijas vadītājs Oleksandrs Prokudins (Oleksandr Prokudin), vadītāja vietnieks digitālās attīstības un Eiropas integrācijas jautājumos Oleksandrs Tolokoņņikovs (Oleksandr Tolokonnikov) un Reģionālās valsts administrācijas departamenta Investīciju un eksporta attīstības biroja vadītāja Marija Bohodukhova (Mariia Bohodukhova). Uz sēdi aicināti arī 20 nevalstisko organizāciju pārstāvji no Latvijas.
Tāpat Ukrainas delegācijai plānota tikšanās ar Rīgas domes pārstāvjiem.
Aizsardzības un Nacionālās drošības komisiju kopsēde 4.novembrī notiks Saeimas Sarkanajā zālē, Jēkaba ielā 11, Rīgā, un tā sāksies pulksten 10.00.
Saeimas Preses dienests