Saeimā norisinās ilgtspējīgas ekonomikas līdzsvarotai attīstībai veltīta konference

Lai aktualizētu ekonomikas, sociālās labklājības un vides ilgtspējas līdzsvara nepieciešamību un spriestu, kā to meistarīgi panākt, veicinot atbildīgu un ilgtspējīgu biznesu un neapdraudot nākamo paaudžu spēju rīkoties līdzīgi mums, Saeimā piektdien, 31.oktobrī, norisinājās konference “Ilgtspēja ekonomikas noturībai”. To rīkoja Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija sadarbībā ar Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platformu “CSR Latvia” un Ārvalstu investoru padomi Latvijā.
Konferenci atklāja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Uģis Mitrevics. Konference organizēta, lai veicinātu izpratni par to, kā ilgtspējīgi lēmumi ietekmē visas tautsaimniecības nozares – palīdz tām pielāgoties drošības, finanšu un klimata pārmaiņām, nodrošinot drošas piegādes ķēdes un pārdomātu resursu izmantošanu.
Konferences darbs notika divās daļās, un pirmā no tām iesākās ar ievadprezentāciju par stratēģijas “Latvija 2050” ilgtspējas attīstības scenārijiem. Klātesošie pēc tam runāja par valsts ilgtspējas stratēģiju, cilvēkkapitālu, datiem, pārvaldību, finanšu instrumentiem, ieguldījumiem ilgtspējā un Latvijas ekonomikas ilgtspējas mērķiem.
Otrā daļa konferencei bija atvēlēta diskusijām, tostarp par nozaru ilgtspējas mērķiem un to sasaistīšanu ar valsts plānošanas dokumentiem, cilvēkkapitāla nozīmi valsts izaugsmē, sadarbību starp zinātni un uzņēmējiem, pielāgošanos klimata pārmaiņām, datu nozīmi lēmumu pieņemšanā, kā arī sadarbību ar privāto sektoru, finansējumu ilgtspējai.
Konference 31.oktobrī notika parlamenta Baltiešu zālē, un ikviens interesents tās norisei varēja sekot līdzi arī Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un Youtube kontos.
Konferencē Saeimā uzsver ilgtspēju kā priekšnoteikumu valsts attīstībai
Konferences materiāli:
Konferences 1.daļas videoieraksts