Nākamgad iesaldēs valsts budžeta finansējumu partijām

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piektdien, 31.oktobrī, vienojās iesniegt izskatīšanai Saeimā likumprojektu, kas paredz iesaldēt valsts budžeta finansējumu politiskajām partijām nākamgad.
“Šis ir tikai viens no vairākiem lēmumiem, kas ļauj novirzīt papildu līdzekļus valsts akūtām vajadzībām. Ietaupītā summa ir nepilns miljons eiro,” informē Budžeta komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša.
Patlaban noteikts, ka partijai, par kuru pēdējās Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā divi procenti vēlētāju, valsts budžeta finansējumu kalendārā gada laikā piešķir 0,9 procentu apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas par katru iegūto balsi pēdējās parlamenta vēlēšanās. Savukārt par katru balsi pašvaldību vēlēšanās un arī Eiropas Parlamenta vēlēšanās – 0,1 procenta apmērā no minimālās mēnešalgas.
Plānots, ka arī 2026.gadā budžeta finansējumu politiskajai organizācijai (partijai) aprēķinās un piešķirs, ņemot vērā 2024.gada, nevis 2025.gada noteikto minimālo mēnešalgu.
Tāpat patlaban noteikts, ka papildus finansējumam par katru balsi partijai, kas Saeimas vēlēšanās būs pārvarējusi piecu procentu barjeru, piešķir valsts budžeta finansējumu kalendārā gada laikā 200 minimālo mēnešalgu apmērā. Kopējais vienai partijai piešķirtais finansējums nedrīkstēs pārsniegt 1600 minimālās darba algas.
Nākamgad, iesaldējot finansējumu partijām šī gada līmenī, budžeta līdzekļu ietaupījums plānots turpat 0,76 miljonu eiro apmērā, norādījuši grozījumu autori.
Budžeta komisija lūgs Saeimu grozījumiem Politisko organizāciju (partiju) likumā noteikt steidzamību un to izskatīt pirmajā lasījumā Saeimas ārkārtas sēdē 5.novembrī, informē Budžeta un Finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša.
Saeimas Preses dienests