Saeima atbalsta Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas

Saeima ceturtdien, 30.oktobrī, galīgajā lasījumā atbalstīja par steidzamu atzīto likumprojektu par Latvijas izstāšanos no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencijas).
Par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgā Ārlietu komisija skatīja šo likuma projektu piecās sēdēs. Sēdēs piedalījās pārstāvji no vairākām ministrijām – Labklājības, Tieslietu, Izglītības un zinātnes, Ārlietu, Iekšlietu, Kultūras un Veselības. Savu redzējumu par situāciju sniedza arī tiesībsardze Karina Palkova. Tāpat sēdēs piedalījās pilsoniskās sabiedrības pārstāvji.
Iepriekš, 16.oktobrī, Saeima pieņēma deklarāciju vardarbības pret sievietēm un ģimenē novēršanai un izskaušanai. Ar šo deklarāciju Saeima uzdod Ministru kabinetam izstrādāt visaptverošu Vardarbības pret sievietēm, bērniem un vardarbības ģimenē, kā arī vispārējas vardarbības novēršanas un izskaušanas likumu. Deklarācijā arī atzīmēts pienākums veicināt starptautisku sadarbību, kā arī nodrošināt atbalstu un palīdzību organizācijām un tiesībaizsardzības institūcijām, lai, efektīvi sadarbojoties, tiktu ieviesta un realizēta vienota pieeja vardarbības izskaušanā.
Stambulas konvencija Latvijā stājās spēkā pagājušā gada 1.maijā. Tā paredz, ka dalībvalstīm jāveido plašs tiesiskais un praktiskais mehānisms, lai aizsargātu sievietes un citus vardarbībā cietušos, kā arī jānodrošina vispusīga palīdzība un atbalsts.
Saeimas Preses dienests