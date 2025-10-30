Vienojas par Saeimas 2026.gada ziemas sesijas ilgumu

(30.10.2025.)

Saeimas Prezidijs un Frakciju padome šodien vienojās 2026.gada ziemas sesiju sākt nākamā gada 9.janvārī un noteikt, ka tā tiek slēgta 2.aprīlī. 

Tāpat Prezidijs un Frakciju padome vienojās nākamā gada pavasara sesiju sākt 10.aprīlī un to slēgt 19.jūnijā. 

Par šo jautājumu vēl jālemj Saeimai. 

Saeimas kārtības rullis paredz, ka Saeimas sesijas ir kārtējas un ārkārtas. Gadā ir trīs kārtējās sesijas: rudens, ziemas un pavasara. Saeimas sesiju starplaikā pēc nepieciešamības var tikt sasaukta Saeimas ārkārtas sesija.

 

Saeimas Preses dienests

Ceturtdien, 30.oktobrī
09:00  Saeimas 2025. gada 23. oktobra kārtējās sēdes turpinājums
10:30  Izstādes “Sapņu tilti – mīlestības acīm” atklāšana
12:50  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Lietuvas Republikas premjerministri V.E. Inga Ruginienė
15:05  Saeimas priekšsēdētājas biedres Antoņinas Ņenaševas tikšanās ar Beļģijas Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Colette Taquet
17:00  Saeimas Prezidija un Frakciju padomes sēde
17:00  2025.gada 30. oktobra atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem