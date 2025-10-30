Antoņina Ņenaševa Beļģijas vēstniecei: mums jārod risinājums, kā Krievijas valsts iesaldētos aktīvus nodot Ukrainai

Saeimas priekšsēdētājas biedre Antoņina Ņenaševa ceturtdien, 30.oktobrī, parlamentā uzņemot Beļģijas Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Koleti Takē (Colette Taquet), apliecināja nerimstošu Latvijas atbalstu Ukrainas dalībai Eiropas Savienībā un NATO. Vēstniece Saeimā bija ieradusies iepazīšanās vizītē.
“Mēs meklējam labāko risinājumu, kā nepieļaut Krievijas iespējas audzēt savu militāro potenciālu. Viens no būtiskākajiem soļiem ir iesaldēto Krievijas valsts aktīvu novirzīšana Ukrainas vajadzībām. Ukraina cīnās arī par mums, un mums jāpalīdz tai uzvarēt,” uzsvēra A.Ņenaševa, atzīmējot, ka tajā pašā laikā mums ir jāinvestē savā ekonomikā un militārajā industrijā, un tas ir jādara vēl aktīvāk nekā agrāk. Vēstniece K.Takē atzīmēja, ka iesaldēto aktīvu novirzīšanas risinājumam ir jābūt kopīgam visās valstīs un skaidri definētam.
Vēstniece akcentēja, ka Eiropas Savienības dalībvalstu uzdevums ir uzturēt mūsu kopīgos standartus, demokrātiskās un cilvēktiesību vērtības, saglabājot un nododot tās nākamajām paaudzēm – mēs esam kopīgā vērtību ģimenē. Saeimas priekšsēdētājas biedre bija vienisprātis, paužot cerību, ka mēs kā valsts un parlaments būsim vienoti Eiropā. “Mums kā nelielai valstij, kas turklāt ir Krievijas robežvalsts, vērtību un draudzības uzturēšana ar citām Eiropas valstīm ir ļoti būtiska, tas ir izdzīvošanas jautājums,” sacīja Saeimas priekšsēdētājas biedre.
“Krievija nekad nespēlēs pēc noteikumiem. Eiropai ir jābūt tik stiprai un vienotai, cik vien iespējams, lai nosargātu demokrātiju un mūsu kopīgās vērtības pret Krievijas manipulācijām un draudiem,” uzsvēra Saeimas priekšsēdētājas biedre.
