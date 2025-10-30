Akcentējot nedziedināmi slimu bērnu ģimeņu vajadzības, parlamentā atklāj izstādi “Sapņu tilti – mīlestības acīm”

Lai veicinātu izpratni par ģimeņu, kuras audzina nedziedināmi slimus bērnus, vajadzībām, kā arī akcentētu paliatīvās aprūpes sistēmiskas attīstības nepieciešamību, Saeimas namā ceturtdien, 30.oktobrī, atklāta fotoizstāde “Sapņu tilti – mīlestības acīm”.
Atklājot izstādi, Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa sacīja, ka, gaidot bērna ienākšanu ģimenē, iztēlojamies kopā būšanas laiku, pirmos soļus, skolas gaitas un dzīvi, kas vēl tikai priekšā. “Likteni paredzēt nav iespējams, tāpēc nereti nākas iet ceļu, kur līdzās mīlestībai ienāk arī sāpes, izaicinājumi un neziņa. Smagi slimu bērnu ienākšana ģimenē atstāj neizdzēšamu nospiedumu un māca mums visiem beznosacījuma mīlestību, kas ļauj ticēt labajam,” pauda D.Mieriņa.
“Šie bērni kļūst par mūsu skolotājiem – klusiem gaismas nesējiem – , kuri māca paļāvību, cieņu un mīlēt dzīvi tās visdažādākajās nokrāsās,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja, atzīmējot, ka izstādē iekļautie darbi ir cieņas apliecinājums vecākiem un bērniem, kuru ceļš nav bijis viegls, bet kuru spēks un sirds gaisma iedvesmo mūs visus.
Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš uzsvēra, ka izstādē katra redzamā fotogrāfija uzrunā personīgi, atstājot dziļu un emocionālu iespaidu. Viņš pauda cerību, ka, pieņemot nozīmīgus lēmumus, spēsim sniegt šiem bērniem palīdzību un cerību. Lai būtu arvien mazāk gadījumu, kad palīdzēt nav iespējams, sacīja A. Bērziņš.
Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības valdes priekšsēdētāja Anda Jansone norādīja, ka šobrīd biedrības aprūpē atrodas 394 bērni un viņu ģimenes locekļi. Šo ģimeņu realitāte ir mūsu rokās – tā ir mūsu atbildība, mūsu lēmumi, griba un spēja redzēt, dzirdēt un būt līdzās šīm ģimenēm, akcentēja A.Jansone.
Izstādi veidojusi Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība sadarbībā ar pasaulē plašu atzinību guvušo fotogrāfi no ASV Angelu Forkeri (Angela Forker), kuras uzņemtajās fotogrāfijās caur mīlestības skatienu redzami nedziedināmi slimi bērni kādā viņu dzīves mirklī. Fotogrāfijās iemūžinātas desmit ģimenes no Latvijas, un tās apliecina, ka katrs bērns ir skaists, mīlēts un nes sevī vēstījumu pasaulei.
