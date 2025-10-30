Saeimā piektdien norisināsies ilgtspējīgas ekonomikas līdzsvarotai attīstībai veltīta konference

Lai aktualizētu ekonomikas, sociālās labklājības un vides ilgtspējas līdzsvara nepieciešamību un spriestu, kā to meistarīgi panākt, veicinot atbildīgu un ilgtspējīgu biznesu un neapdraudot nākamo paaudžu spēju rīkoties līdzīgi mums, Saeimā piektdien, 31.oktobrī, norisināsies konference “Ilgtspēja ekonomikas noturībai”. To rīko Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija sadarbībā ar Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platformu “CSR Latvia” un Ārvalstu investoru padomi Latvijā.
Konferenci atklās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, un tā organizēta, lai veicinātu izpratni par to, kā ilgtspējīgi lēmumi ietekmē visas tautsaimniecības nozares – palīdz tām pielāgoties drošības, finanšu un klimata pārmaiņām, nodrošinot drošas piegādes ķēdes un pārdomātu resursu izmantošanu.
“Ilgtspēja ir valsts drošības, attīstības un finanšu politikas plānošanas sastāvdaļa visos publiskā un privātā sektora aspektos. Noturību un ilgtspēju rada zināšanās un pierādījumos balstīti lēmumi, kā arī aktīva rīcība demogrāfijas, izglītības, veselības, tautsaimniecības, publiskās pārvaldes, budžeta plānošanas un investīciju piesaistes jomās,” pirms konferences akcentē U.Mitrevics.
Konferences darbs plānots divās daļās, un pirmā no tām iesāksies ar ievadprezentāciju par stratēģijas “Latvija 2050” ilgtspējas attīstības scenārijiem. Klātesošie pēc tam runās par valsts ilgtspējas stratēģiju, cilvēkkapitālu, datiem, pārvaldību, finanšu instrumentiem, ieguldījumiem ilgtspējā un Latvijas ekonomikas ilgtspējas mērķiem.
Otrā daļa konferencei atvēlēta diskusijām, tostarp par nozaru ilgtspējas mērķiem un to sasaistīšanu ar valsts plānošanas dokumentiem, cilvēkkapitāla nozīmi valsts izaugsmē, sadarbību starp zinātni un uzņēmējiem, pielāgošanos klimata pārmaiņām, datu nozīmi lēmumu pieņemšanā, kā arī sadarbību ar privāto sektoru, finansējumu ilgtspējai.
Konference piektdien, 31.oktobrī, notiks parlamenta Baltiešu zālē, Jēkaba ielā 6/8, un tā sāksies pulksten 13.30. Ikviens interesents tās norisei varēs sekot līdzi arī Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un Youtube kontos.
