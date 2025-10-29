Atsevišķiem pārtikas produktiem, kā arī grāmatām un preses izdevumiem latviešu valodā plāno samazināt pievienotās vērtības nodokli

Lai mazinātu pārtikas produktu cenu pieauguma ietekmi uz iedzīvotāju labklājību, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija trešdien, 29.oktobrī, konceptuāli atbalstīja izmaiņas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) regulējumā, kas atsevišķiem pamatproduktiem paredz noteikt nodokļa samazināto likmi 12 procentu apmērā. Izmaiņas saistītas ar 2026.gada valsts budžeta un nākamo triju gadu budžeta ietvara likuma projektu.
“Šāds risinājums būs viens no faktoriem, kas var palīdzēt mazināt pārtikas cenu kāpuma ietekmi uz mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām, atvieglot inflācijas seku pārvarēšanu un veicināt vietējo ražotāju konkurētspēju,” pauž Anda Čakša.
Samazināto 12 procentu PVN likmi plānots noteikt rudzu, kviešu, jauktu miltu, bezglutēna maizei, svaigam, sterilizētam vai pasterizētam pienam, svaigai un atdzesētai mājputnu – vistu, tītaru, pīļu, zosu, pērļu vistiņu, paipalu – gaļai, svaigām mājputnu olām čaumalās.
Paredzēts, ka samazināto PVN likmi pārtikas produktiem piemēros no nākamā gada 1.jūlija līdz 2027.gada 30.jūnijam.
“Savukārt PVN samazinājums grāmatām valsts valodā ir solis, kas stiprinās latviešu valodas nozīmi publiskajā telpā. Atbalstot darbus, kas izdoti latviešu, latgaliešu un lībiešu valodās, mēs stiprinām nacionālo kultūrtelpu un informācijas drošību”, uzsver Budžeta komisijas vadītāja.
Ar PVN likuma izmaiņām samazināto piecu procentu likmi no nākamā gada plānots piemērot grāmatām un preses izdevumiem latviešu valodā, latgaliešu rakstu vai lībiešu valodā. Līdz ar to gala cenas samazinājums gaidāms grāmatām, mācību literatūrai, brošūrām, bukletiem, bērnu bilžu, zīmējamām, krāsojamām grāmatām, nošu izdevumiem, kartēm gan iespieddarba, gan elektroniskā formā, tostarp tiešsaistē un lejupielādējot.
Tāpat samazināto PVN piemēros preses izdevumiem un publikācijām – laikrakstiem, žurnāliem, biļeteniem, periodiskajiem izdevumiem, informācijas aģentūru paziņojumiem un publikācijām internetā. Samazinātā likme attieksies arī uz izdevumiem, kas izdoti Eiropas Savienības (ES), Eiropas Ekonomikas zonas, Šveices Konfederācijas, ES kandidātvalstu vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas oficiālajās valodās.
Patlaban Latvijā PVN standartlikme ir 21 procents.
Budžeta komisija lūgs Saeimu PVN likuma grozījumiem noteikt steidzamību un tos izskatīt pirmajā lasījumā Saeimas ārkārtas sēdē 5.novembrī, informē komisijas priekšsēdētāja.
Saeimas Preses dienests