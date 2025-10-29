Gatis Liepiņš: iespējamā krāpšana Rēzeknes tehnikumā parāda Valsts kontroles darba nepieciešamību

(29.10.2025.)

Valsts kontroles atklātās iespējamās nelikumības saistībā ar Rēzeknes tehnikuma apmaksātajiem rēķiniem parāda revidentu darba nozīmīgumu un nepieciešamību, to norādīja Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšsēdētājs Gatis Liepiņš. Komisijas deputāti trešdien, 29.oktobrī, iepazinās ar situāciju par Rēzeknes tehnikuma veikto maksājumu likumību.  

“Šis ir tas gadījums, kad Valsts kontroles šķietamās finanšu revīzijas, ikgadējo pārskatu veikšanas nav tikai formalitātes, bet var atklāt iespējamus noziedzīgus nodarījumus. Patlaban mums varbūt nav daudz detaļu, jo notiek izmeklēšana. Taču šī situācija parāda, cik Valsts kontroles darbs ir lietderīgs un nepieciešams,” sacīja G.Liepiņš.

Komisijas priekšsēdētājs arī akcentēja, ka bez tādiem automatizētiem rīkiem, kādi ir pieejami mūsdienās, šādus gadījumus iespējams nemaz nevarētu atklāt. Tādēļ iestādēm ir vērts ieguldīt šādos darba palīgrīkos un tos arī izmantot.

Valsts kontrole, aprīlī uzsākot finanšu revīziju par Latvijas Republikas konsolidētā 2025.gada pārskata sagatavošanas pareizību, atklāja iespējamu krāpšanu Rēzeknes tehnikumā – maksājumu dokumentu tīšu sagrozīšanu ar mērķi veikt naudas līdzekļu pārskaitījumus trešajām personām. Valsts kontroles pārstāvji šodien deputātiem sacīja, ka informācija par iespējamajām nelikumībām ir nodota tiesībsargājošajām iestādēm. Kontrolieri atklāja, ka kopumā kopš 2019.gada tehnikums veicis, iespējams, prettiesiskus maksājumus vismaz 54 tūkstošu eiro apmērā.

Rēzeknes tehnikuma pārstāvji deputātiem sacīja, ka sniedz informāciju tiesībsargājošajām iestādēm un vairāk publiski komentārus nesniegs. Savukārt Izglītības ministrijas pārstāve sacīja, ka tehnikuma direktore šobrīd ir atstādināta.

Tāpat sēdē valsts kontrolieri informēja, ka kopš oktobra Eiropas Savienības regula uzliek pienākumu maksājumu pakalpojuma sniedzējam, tātad arī Valsts kasei, nodrošināt klientiem maksājuma saņēmēja pārbaudi. Valsts kases pārstāvji šodien informēja, ka iestādes aktīvi izmanto šo pārbaudes iespēju.

Tāpat Valsts kontrole ir lūgusi atbildīgo ministriju informēt par veiktajām darbībām saistībā ar sniegto informāciju par konstatējumiem Rēzeknes tehnikumā.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 29.oktobrī
08:30  Eiropas lietu komisijas sēde
09:00  Saeimas priekšsēdētājs biedres Antoņinas Ņenaševas un Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājas Leilas Rasimas tikšanās ar Slovākijas Republikas Nacionālās padomes Cilvēktiesību un minoritāšu komitejas priekšsēdētāju Lucia Plavįkovį
09:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Demogrāfijas, ģimeņu un bērnu lietu apakškomisijas un Ilgtspējīgas attīstības komisijas kopsēde
12:00  Pieprasījumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Ilgtspējīgas attīstības komisijas Demogrāfijas, ģimeņu un bērnu lietu apakškomisijas kopsēde
12:30  Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājas Leilas Rasimas rīkotās pusdienas par godu Slovākijas Republikas Nacionālās padomes Cilvēktiesību un minoritāšu komitejas priekšsēdētājas Lucia Plavįkovį vizītei Latvijā
15:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde (turpinājums)