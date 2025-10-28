Edvards Smiltēns aicina Zviedrijas vēstnieku stiprināt ekonomisko sadarbību kā pamatu ilgtspējīgai drošībai reģionā

Saeimas sekretārs Edvards Smiltēns otrdien, 28.oktobrī, parlamentā tikās ar Zviedrijas Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Danielu Ulsonu (Daniel Olsson), aicinot stiprināt Latvijas un Zviedrijas ekonomisko sadarbību kā stabilu pamatu ilgtspējīgai drošībai Baltijas jūras reģionā.
“Šobrīd lielākais izaicinājums ir spēt attīstīties – stiprināt kontaktus, veicināt inovācijas un tehnoloģisko izaugsmi. Mums ir jābūt konkurētspējīgiem un mūsdienīgiem,” uzsvēra E.Smiltēns. Saeimas sekretārs un vēstnieks pārrunāja abu valstu iespējas padziļināt sadarbību Dronu koalīcijas ietvaros, kā arī attīstīt kopīgus projektus mākslīgā intelekta jomā.
Saeimas sekretārs akcentēja, ka Zviedrijas pievienošanās NATO vēl vairāk stiprinājusi abu valstu divpusējās attiecības un sadarbību drošības jomā. E.Smiltēns uzsvēra arī ciešo sadarbību Eiropas Savienības un NB8 (Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības) formātos. Savukārt vēstnieks izteica atzinību par Zviedrijas karavīru pieredzi, kas gūta, dienējot NATO daudznacionālajā brigādē Ādažu militārajā bāzē.
Apspriežot atbalstu Ukrainai, puses pārrunāja Zviedrijas līdz šim lielāko sniegto militārās palīdzības paketi. Vēstnieks uzsvēra, ka būtiski ir turpināt starptautisku atbalstu Ukrainai, sekojot mūsu valstu piemēram, jo šī palīdzība ir izšķiroša arī mūsu reģiona drošībai.
