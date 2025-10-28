Daiga Mieriņa Eiropas Ekonomisko un sociālo lietu komitejas prezidentam: Latvijai sadarbība ar sociālajiem partneriem ir viena no prioritātēm

Latvijā ļoti būtiski politikas veidotāji ir gan arodbiedrības, gan arī darba devēji. Sociālais dialogs ir būtisks visos aspektos. Uzklausām viņu viedokli un ņemam vērā arī budžeta veidošanas procesā, to akcentēja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa otrdien, 28.oktobrī, parlamentā tiekoties ar Eiropas Ekonomisko un sociālo lietu komitejas prezidentu Šīmusu Bolandu (Seamus Boland).
Š.Bolands atzinīgi vērtēja Latvijas sadarbību ar sociālajiem partneriem un dialogu ar nevaldības organizācijām. Eiropā veidosim līdzīgu platformu un ņemsim vērā Latvijas pieredzi, jo pilsoniskajai sabiedrībai un sociālajiem partneriem jābūt iesaistītiem lemšanas procesos, sacīja Š.Bolands. Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka parlaments pieņēmis deklarāciju Saeimas un pilsoniskās sabiedrības sadarbībai, lai uzlabotu savstarpējo dialogu un ikdienā rīkotu regulāras tikšanās.
Puses apsprieda ģeopolitisko situāciju Eiropā un tās izaicinājumus, cīnoties pret agresorvalstīm. Diemžēl tas rada lielas problēmas visai Eiropai – to ietekmē ne tikai karš Ukrainā, bet arī Krievijas dezinformācija un propaganda, ar ko ikviens no mums šobrīd saskaras, akcentēja D.Mieriņa.
Amatpersonas bija vienisprātis, ka Eiropa vairs nebūs tāda, kāda tā bija agrāk. Tāpēc mums kopā jāspēj cīnīties pret agresoru visiem iespējamajiem līdzekļiem. Saeimas priekšsēdētāja kā būtisku aspektu atbalstā Ukrainai izcēla lēmumu pieņemšanas ātrumu Eiropā.
Tāpat puses pārrunāja turpmākos sadarbības jautājumus, gan veidojot jauno Eiropas Savienības budžetu, gan izglītības jomā.
Eiropas Ekonomisko un sociālo lietu komiteja ir padomdevēja iestāde Eiropas Savienībā, kas nodrošina, lai pilsoniskās sabiedrības organizācijas varētu līdzdarboties Eiropas attīstībā. Tās sastāvā ir vairāk nekā 300 locekļu no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720329953157/
Izmantošanas noteikumi: https://www.saeima.lv/lv/autortiesibas
Saeimas Preses dienests