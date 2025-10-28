Daiga Mieriņa Eiropas Ekonomisko un sociālo lietu komitejas prezidentam: Latvijai sadarbība ar sociālajiem partneriem ir viena no prioritātēm

(28.10.2025.)
Galerija

Latvijā ļoti būtiski politikas veidotāji ir gan arodbiedrības, gan arī darba devēji. Sociālais dialogs ir būtisks visos aspektos. Uzklausām viņu viedokli un ņemam vērā arī budžeta veidošanas procesā, to akcentēja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa otrdien, 28.oktobrī, parlamentā tiekoties ar Eiropas Ekonomisko un sociālo lietu komitejas prezidentu Šīmusu Bolandu (Seamus Boland).

Š.Bolands atzinīgi vērtēja Latvijas sadarbību ar sociālajiem partneriem un dialogu ar nevaldības organizācijām. Eiropā veidosim līdzīgu platformu un ņemsim vērā Latvijas pieredzi, jo pilsoniskajai sabiedrībai un sociālajiem partneriem jābūt iesaistītiem lemšanas procesos, sacīja Š.Bolands. Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka parlaments pieņēmis deklarāciju Saeimas un pilsoniskās sabiedrības sadarbībai, lai uzlabotu savstarpējo dialogu un ikdienā rīkotu regulāras tikšanās.

Puses apsprieda ģeopolitisko situāciju Eiropā un tās izaicinājumus, cīnoties pret agresorvalstīm. Diemžēl tas rada lielas problēmas visai Eiropai – to ietekmē ne tikai karš Ukrainā, bet arī Krievijas dezinformācija un propaganda, ar ko ikviens no mums šobrīd saskaras, akcentēja D.Mieriņa.

Amatpersonas bija vienisprātis, ka Eiropa vairs nebūs tāda, kāda tā bija agrāk. Tāpēc mums kopā jāspēj cīnīties pret agresoru visiem iespējamajiem līdzekļiem. Saeimas priekšsēdētāja kā būtisku aspektu atbalstā Ukrainai izcēla lēmumu pieņemšanas ātrumu Eiropā.

Tāpat puses pārrunāja turpmākos sadarbības jautājumus, gan veidojot jauno Eiropas Savienības budžetu, gan izglītības jomā.

Eiropas Ekonomisko un sociālo lietu komiteja ir padomdevēja iestāde Eiropas Savienībā, kas nodrošina, lai pilsoniskās sabiedrības organizācijas varētu līdzdarboties Eiropas attīstībā. Tās sastāvā ir vairāk nekā 300 locekļu no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Foto:  https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720329953157/
Izmantošanas noteikumi: https://www.saeima.lv/lv/autortiesibas

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 28.oktobrī
08:30  Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas sēde
09:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
11:50  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas rīkotās oficiālās pusdienas par godu Viņa Majestātes Dānijas karaļa Frederika X un Viņas Majestātes Dānijas karalienes Mērijas valsts vizītei Latvijas Republikā
12:00  Juridiskās komisijas Satversmes un tiesu politikas apakškomisijas sēde
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas sēde
13:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Ķīnas parlamentu tikšanās ar Ķīnas Tautas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Tang Songgen
13:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
13:20  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Eiropas Ekonomisko un sociālo lietu komitejas (EESK) prezidentu Seamus Boland
14:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde (turpinājums)
15:30  Saeimas sekretāra Edvarda Smiltēna tikšanās ar Zviedrijas Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Daniel Olsson