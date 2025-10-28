Valsts pārvaldes komisija: pasaules mantojuma saglabāšanai un aizsardzībai Kuldīgas vecpilsētā būs īpašs likums

(28.10.2025.)
Galerija

Lai stiprinātu gan materiālā, gan nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību aizsardzību un saglabāšanu Kuldīgas vecpilsētā, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija otrdien, 28.oktobrī, izbraukuma sēdē Kuldīgā lēma konceptuāli atbalstīt attiecīgu likuma projektu

Kuldīgas vecpilsēta ir iekļauta Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) pasaules mantojuma sarakstā, un pilsētas vēsturiskā centra likuma projekts izstrādāts, lai noteiktu šīs kultūrvēsturiskas vietas saglabāšanu, aizsardzību, attīstību un pilnvērtīgu pārvaldību. 

Likuma projekts paredz īpašu vēsturiskā centra pārvaldības un uzraudzības sistēmu, kas tostarop veicinās valsts, pašvaldības un sabiedrības sadarbību kultūras mantojuma aizsardzībā. 

Likumā plānots noteikt Kuldīgas vecpilsētas un aizsardzības zonas teritoriju 173,18 hektāru platībā. Vēsturiskās vides saglabāšanai šajā teritorijā noteiks ēku būvniecības un pārbūves ierobežojumus, kā arī no 2029.gada Kuldīgas vecpilsētā esošiem nekustamajiem īpašumiem paredzēts noteikt pienākumu šīs ēkas apdrošināt. 

Tāpat likuma projekts paredz, ka šiem īpašumiem zemesgrāmatā būs jāatspoguļo to īpašais statuss – kultūras piemineklis pasaules mantojuma vietā. 

Plašākas tiesības iesaistīties nekustamā īpašuma jautājumos paredzētas Kuldīgas novada pašvaldībai. Lai novērstu kultūrvēsturisko ēku bojāeju, pašvaldība nepienācīgi uzturētus, nesakoptus vai novārtā atstātus īpašumus varēs arī atsavināt. 

Likuma projekts paredz izveidot Kuldīgas vecpilsētas sadarbības padomi, kas koordinēs valsts, pašvaldības un sabiedrības iesaisti mantojuma pārvaldībā, kā arī vērtēs ietekmi uz kultūrainavu, tostarp apkārtējo novadu teritorijās. 

Ienākumus no kultūras pieminekļu izmantošanas pašvaldība izmantos Kuldīgas  vecpilsētas saglabāšanai, aizsardzībai un attīstībai, paredz likuma projekts. 

Kuldīgas vecpilsētas likuma projekta autori anotācijā uzsvēruši, ka īpašais likums stiprinās Kuldīgas kā kultūras tūrisma galamērķa konkurētspēju, piesaistīs investīcijas un radīs jaunas uzņēmējdarbības iespējas, vienlaikus saglabājot pilsētas autentisko vidi. 

Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanas un aizsardzības likuma projekts trijos lasījumos vēl jāskata Saeimas sēdē. 

Fotogrāfijas no sēdes: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720329946040/with/54886010260
Izmantošanas noteikumi: https://saeima.lv/lv/autortiesibas


Saeimas Preses dienests

Otrdien, 28.oktobrī
08:30  Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas sēde
09:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
11:50  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas rīkotās oficiālās pusdienas par godu Viņa Majestātes Dānijas karaļa Frederika X un Viņas Majestātes Dānijas karalienes Mērijas valsts vizītei Latvijas Republikā
12:00  Juridiskās komisijas Satversmes un tiesu politikas apakškomisijas sēde
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas sēde
13:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Ķīnas parlamentu tikšanās ar Ķīnas Tautas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Tang Songgen
13:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
13:20  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Eiropas Ekonomisko un sociālo lietu komitejas (EESK) prezidentu Seamus Boland
14:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde (turpinājums)
15:30  Saeimas sekretāra Edvarda Smiltēna tikšanās ar Zviedrijas Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Daniel Olsson