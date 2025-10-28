Parlamentā atklās izstādi “Sapņu tilti – mīlestības acīm”, lai izceltu nedziedināmi slimu bērnu ģimeņu vajadzības

(28.10.2025.)

Lai veicinātu izpratni par ģimeņu, kuras audzina nedziedināmi slimus bērnus, vajadzībām, kā arī akcentētu paliatīvās aprūpes sistēmiskas attīstības nepieciešamību, Saeimas namā ceturtdien, 30.oktobrī, atklās fotoizstādi “Sapņu tilti – mīlestības acīm”.

Izstādi atklās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš. Tāpat klātesošos uzrunās Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības valdes priekšsēdētāja Anda Jansone.

Izstādi veidojusi Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība sadarbībā ar pasaulē plašu atzinību guvušo fotogrāfi no ASV Angelu Forkeri (Angela Forker), kuras uzņemtajās fotogrāfijās caur mīlestības skatienu redzami nedziedināmi slimi bērni kādā viņu dzīves mirklī. Fotogrāfijās iemūžinātas desmit ģimenes no Latvijas, un tās apliecina, ka katrs bērns ir skaists, mīlēts un nes sevī vēstījumu pasaulei.

Izstādes “Sapņu tilti – mīlestības acīm” atklāšana ceturtdien, 30.oktobrī, notiks pulksten 10.30 Saeimas nama Lielajā vestibilā, Jēkaba ielā 11.

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 28.oktobrī
08:30  Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas sēde
09:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
11:50  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas rīkotās oficiālās pusdienas par godu Viņa Majestātes Dānijas karaļa Frederika X un Viņas Majestātes Dānijas karalienes Mērijas valsts vizītei Latvijas Republikā
12:00  Juridiskās komisijas Satversmes un tiesu politikas apakškomisijas sēde
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas sēde
13:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Ķīnas parlamentu tikšanās ar Ķīnas Tautas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Tang Songgen
13:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
13:20  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Eiropas Ekonomisko un sociālo lietu komitejas (EESK) prezidentu Seamus Boland
14:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde (turpinājums)
15:30  Saeimas sekretāra Edvarda Smiltēna tikšanās ar Zviedrijas Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Daniel Olsson