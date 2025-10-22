Saeima konceptuāli skatīs likumprojektu par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas

(22.10.2025.)

Saeima ceturtdien, 23.oktobrī, konceptuāli skatīs likumprojektu par Latvijas izstāšanos no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencijas). Parlamenta sēdes darba kārtību papildināt un likumprojektu pirmajā lasījumā izskatīt lūgusi Saeimas Ārlietu komisija.

Rīt parlamentā uzklausīs arī Ministru kabineta ziņojumu par paveikto un iecerēto darbību valsts valodas saglabāšanai, aizsardzībai, attīstīšanai un ietekmes palielināšanai. Par valodas jautājumiem ziņos Izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde, un parlamentā šāds ziņojums tiks sniegts pirmo reizi.

Trešajā lasījumā Saeimā rīt plānots lemt par grozījumiem, kas paredz, ka transportlīdzekļiem, kas novietoti stāvēšanai privātā teritorijā, OCTA nebūs obligāta, kā arī likuma izmaiņām, kas noteic regulējumu Latvijas dalībai starptautiskā informācijas apmaiņā starp valstīm par darījumiem ar kriptoaktīviem. Tāpat deputāti galīgajā lasījumā skatīs grozījumus, kas paredz, ka dzīvokļu īpašnieku kopības pašas varēs saņemt aizdevumus no kredītiestādēm dzīvojamo māju atjaunošanai.

Saeimai būs jālemj arī par vairāku jaunu likumprojektu nodošanu izskatīšanai komisijās, tostarp par grozījumiem, kas paredz vienkāršot publisku kapitālsabiedrību dibināšanas procedūru. Tāpat deputāti lems, vai izskatīšanai komisijās nodot grozījumus Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanai un aizsardzībai, kā arī likumprojektu administratīvo sodu stiprināšanai par valsts valodas lietojuma pārkāpumiem.

Sēdes darba kārtībā ir arī lēmuma projekts par Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Novirzīt Latvenergo peļņu onkoloģijas slimnieku ārstēšanai” turpmāko virzību, paziņojums par administratīvi sodītajiem 14.Saeimas deputātiem laika periodā no 28.aprīļa līdz 31.augustam, kā arī deputātu pieprasījums iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim par Latvijas pilsonības atņemšanu Pjotram Avenam.

Saeimas Prezidija apstiprinātajā 23.oktobra sēdēs darba kārtībā iekļauti 13 jautājumi.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 22.oktobrī
08:30  Eiropas lietu komisijas sēde
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
15:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde (turpinājums)