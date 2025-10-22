Ārlietu komisija pirmajā lasījumā atbalsta likumprojektu par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas

Saeimas Ārlietu komisija trešdien, 22.oktobrī, pirmajā lasījumā atbalstīja likumprojektu par Latvijas izstāšanos no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencijas). Komisija lūgs Saeimu šim likumprojektam noteikt steidzamību un pirmajā lasījumā izskatīt rītdienas Saeimas sēdē.
Komisija šo likumprojektu skatīja trīs sēdēs. Pēc komisijas aicinājuma sēdēs piedalījās pārstāvji no vairākām ministrijām – Labklājības, Tieslietu, Izglītības un zinātnes, Ārlietu, Iekšlietu un Veselības –, kuri informēja deputātus par līdz šim paveikto vardarbības mazināšanā un plānotajiem pasākumiem šajā jomā. Savu redzējumu par situāciju sniedza arī tiesībsardze Karina Palkova. Tāpat sēdēs piedalījās un savu viedokli pauda pilsoniskās sabiedrības pārstāvji.
Saeima 16.oktobrī pieņēma deklarāciju vardarbības pret sievietēm un ģimenē novēršanai un izskaušanai. Ar šo deklarāciju Saeima uzdod Ministru kabinetam izstrādāt visaptverošu Vardarbības pret sievietēm, bērniem un vardarbības ģimenē, kā arī vispārējas vardarbības novēršanas un izskaušanas likumu. Deklarācijā arī atzīmēts pienākums veicināt starptautisku sadarbību, kā arī nodrošināt atbalstu un palīdzību organizācijām un tiesībaizsardzības institūcijām, lai, efektīvi sadarbojoties, tiktu ieviesta un realizēta vienota pieeja vardarbības izskaušanā.
Stambulas konvencija Latvijā stājās spēkā pagājušā gada 1.maijā. Tā paredz, ka dalībvalstīm jāveido plašs tiesiskais un praktiskais mehānisms, lai aizsargātu sievietes un citus vardarbībā cietušos, kā arī jānodrošina vispusīga palīdzība un atbalsts.
