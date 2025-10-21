Ieviesīs vienotu iesniegumu būvniecības un īpašuma reģistrācijai

Lai varētu ieviest vienotu reģistrācijas procesu gan būvniecības uzsākšanai un būves reģistrācijai, gan arī būves īpašumtiesību nostiprināšanai, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija otrdien, 21.oktobrī, galīgajam lasījumam Saeimā atbalstīja par steidzamām atzītās izmaiņas Būvniecības likumā.
“Vienots būves reģistrācijas process cilvēkiem jūtami atvieglos līdzšinējās administratīvās procedūras, jo nevajadzēs staigāt pa vairākām iestādēm. Visu varēs izdarīt tikai ar vienu iesniegumu, turklāt tas būs ērtāk un arī lētāk,” iepriekš uzsvēra Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Plānotais risinājums paredz vienotu digitālu procesu, kurā Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) ievadītie dati par būvi automātiski tiks nodoti tālākai reģistrācijai citās institūcijās. Tas nozīmē arī, ka turpmāk nebūs jāveic būves kadastrālā uzmērīšana, uzsver grozījumu autori Ekonomikas ministrijā.
Šobrīd personai, kas ierosina būvniecību, jāiesniedz trīs atsevišķi pieteikumi trīs dažādās institūcijās: BIS par būves nodošanu ekspluatācijā, Valsts zemes dienestā datu reģistrācijai kadastrā un Zemesgrāmatā, lai nostiprinātu īpašumtiesības.
Vienotā reģistrācija attieksies uz ēku un inženierbūvju būvniecību, ko zemes īpašnieks veic uz savas zemes, tostarp atjaunošanu un restaurāciju. Grozījumu autori arī akcentē, ka izmaiņas būtiski mazinās birokrātisko slogu nekustamo īpašumu attīstībā, ļaus ātrāk uzsākt ēku un būvju ekspluatāciju, kā arī samazinās izmaksas.
Valsts pārvaldes komisija šodien galīgajam lasījumam atbalstīja arī saistītos grozījumus Zemesgrāmatu likumā un grozījumus likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”.
Plānots, ka jaunā kārtība stāsies spēkā no nākamā gada un tā attieksies arī uz visām būvniecības iecerēm, kas BIS būs iesniegtas līdz šī gada beigām. Attiecībā uz jaunbūvēm normas tiks piemērotas no nākamā gada aprīļa.
Lai izmaiņas stātos spēkā, tās galīgajā lasījumā vēl jāatbalsta Saeimai.
Saeimas Preses dienests